El precio de la vivienda en Ibiza y Formentera sigue al alza: supera los 9.000 euros por metro cuadrado

El precio de la vivienda en Ibiza y Formentera mantiene su escalada y supera ya los 9.000 euros por metro cuadrado, según el último informe correspondiente al mes de marzo publicado por el portal inmobiliario Idealista. Formentera encabeza los valores más altos, con un precio medio de 9.039 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento del 6,2% respecto al mismo mes del año pasado. En comparación con febrero, la subida en la pitiusa menor es del 2,6%, mientras que en relación con diciembre de 2025 el aumento alcanza el 0,7%.

En Ibiza, el municipio donde más se ha encarecido la vivienda en el último año es Santa Eulària, con una subida del 11,6%, hasta situarse en 8.193 euros por metro cuadrado. Pese a ello, el precio se mantiene estable respecto a febrero, aunque acumula un repunte del 3% en comparación con diciembre de 2025.

Sant Antoni es la segunda localidad pitiusa en la que más ha aumentado el precio de la vivienda en tasa interanual, con un alza del 7,7%. El metro cuadrado se sitúa en 6.925 euros, un 3,4% más que en febrero y un 5,7% por encima del dato registrado en diciembre de 2025.

Le sigue Sant Josep, donde el precio medio alcanza los 7.513 euros por metro cuadrado, tras experimentar una subida anual del 6,9%. No obstante, esta cifra representa un leve descenso del 0,1% respecto a febrero y del 1,4% en comparación con diciembre de 2025. El informe de marzo de Idealista no recoge datos del municipio de Sant Joan.