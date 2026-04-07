La Policía de Sant Josep caza a un Jaguar con matrícula falsa en Ibiza

La Policía Local de Sant Josep ha resumido los últimos días con una frase tan directa como gráfica: "Semana de las falsedades" en su Instagram. Y no es para menos. Según ha contado el cuerpo policial en una publicación de Instagram, durante la semana se han topado con varios casos de documentos y elementos identificativos presuntamente falsos, en una cadena de actuaciones que ha dejado como episodio más llamativo la detección de un Jaguar con matrícula falsa.

En su publicación, la Policía hace balance de varias intervenciones y el texto de la misma comienza con esta frase "Eres más falso que billete de 30 euros". Entre ellas, la localización de un vehículo con matrícula británica que levantó sospechas, dos permisos de conducir británicos que tampoco parecían auténticos, un permiso paraguayo que generó más dudas que certezas y otro caso de conducción con un permiso rumano presuntamente falso. Falsificaciones, todas ellas, que se confirmaron.

Lo falso puede aguantar un rato, pero no para siempre.

Pero si hubo un caso que destacó por encima del resto, ese fue el del Jaguar. La propia Policía Local le dedica una "mención especial" en su mensaje en redes sociales, dejando claro que fue una de las actuaciones más llamativas de la semana. Según explican, se trataba de un vehículo con irregularidades en su identificación, placas que no se correspondían y una historia que acabó como cabía esperar: con el coche en depósito. Los indicios apuntaban, además, a que se trataba de un vehículo sustraído.

Con el tono cercano e irónico que caracteriza muchas de sus publicaciones, la Policía Local de Sant Josep aprovechó para lanzar un mensaje claro: mientras algunos intentan colarla, los agentes siguen comprobando, investigando y actuando para garantizar la seguridad.

La publicación también deja un mensaje claro: si es falso, tarde o temprano se nota. Una frase que sirve tanto para los permisos de conducir dudosos como para las matrículas que no cuadran o los vehículos cuya historia empieza a desmontarse en cuanto se revisa a fondo.