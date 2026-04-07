El paro cae sólo un 1,7% en Ibiza pese a la temprana Semana Santa

Ibiza acabó el mes de marzo con un total de 2.526 parados, sólo 43 menos que hace un año, lo que supone un reducción de únicamente el 1,7%, según los datos del Instituto Balear de Estadística (Ibestat) publicados este martes. En Formentera tienen 85 desempleados, 22 menos en términos interanuales, lo que supone un recorte del 20,6%. Aunque parezca que, porcentualmente, ha bajado de manera espectacular el número de personas apuntadas al SOIB en esta isla, no hay que olvidar que su población laboral es escasa, por lo que cualquier mínima variación provoca distorsiones muy llamativas que en la práctica no lo son tanto.

En el caso de Ibiza sí asombra que haya menguado tan poco, sobre todo si se tiene en cuenta que la Semana Santa se celebró este año muy pronto, entre el 29 de marzo y el 5 de abril, mientras que la de 2025 tuvo lugar entre el 13 y el 20 de abril. En Mallorca, el paro (hay 22.235 en esa situación) cayó un 8,3%, y en Menorca (1,672), un 12,9%.

Por sectores

En el conjunto de las Pitiüses destaca el descenso del número de parados en la construcción de edificios (-15%), hasta quedar en sólo 171. En el comercio al por menor, por el contrario, han aumentado y ya hay 326, un 19% más.

En el transporte (taxis, autobuses, furgonetas, camiones…), un sector en alza en los últimos años, baja hasta llegar a sólo 42 desempleados, mientras se mantiene estable la estadística en alojamientos y restauración, los que más trabajadores mueven y que este año ni se han inmutado pese a la madrugadora Semana Santa, quizás porque el baile, el de verdad, el que mueve masas, no comenzará hasta finales de abril y comienzos de mayo, con los openings.

Mayores de 55 años y empleo de larga duración

También se ha estabilizado el número de desempleados mayores de 55 años en las Pitiüses, de los que hay un total de 739. De estos, 350 tienen entre 55 y 59 años, y 389 tienen más de 60 años. Son sólo una decena más (+1,3%) que en 2025. La mayoría son mujeres (409).

Lo que ha registrado una importante bajada es el desempleo de larga duración, que afecta a quien acumula más de un año sin cobrar un salario: hay 712 pitiusos en esa situación laboral, 56 menos (-7,3%) que en el mismo periodo de 2025. Es una estadística que en los últimos años se ha ido reduciendo paulatinamente, con la excepción del periodo de la pandemia. De hecho, la cifra actual es la mitad que la de hace justo una década.

Contrataciones

Paralelamente, se produjeron durante marzo 4.622 contrataciones en las Pitiusas, un 19,5% más que en el mismo mes de 2025. Es lógico si se tiene en cuenta que, hace un año, la Semana Santa comenzó el domingo 13 de abril, dos semanas después que este 2026. Si embargo, son menos que las firmadas en 2023 (4.800), cuando se celebró entre el 2 y el 9 de abril.

La mayoría (86%) de esos contratos, 3.990 en total en las Pitiüses, fueron indefinidos. De ellos, 1.593 (14% más que en 2025 y la mayor cantidad de la serie histórica) fueron indefinidos a tiempo completo, y 2.151 (30% más), fijos discontinuos, en consonancia con lo sucedido en el resto de España, donde esta modalidad está en auge (aquí lo ha estado siempre).

Temporalidad

Sólo se han tramitado 627 contratos temporales en marzo, seis más que hace un año, de los cuales algo más de la tercera parte (219) eran para trabajos por menos de un mes. No hay que olvidar que, antes de la reforma laboral, en marzo de 2017 se llegaron a registrar 4.731 contratos temporales, de los que 612 (el 13%) eran por menos de un mes.

Para la consellera balear de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, estos datos reflejan que la desestacionalización es "una realidad" en Balears. Basándose en que se continúan batiendo récords de empleo, Cabrer pronostica, además, una temporada "como la anterior o incluso superior". Los 26.500 parados en la Comunitat son, a su juicio, una cifra "histórica" para el mes de marzo, la más baja desde que hay registros. Cabrer alerta, no obstante, de que se vive un momento de "incertidumbre geopolítica", aunque confía en una temporada turística "buena", con “una cierta estabilidad".

El sindicato reclama "una clase empresarial y una clase política a la altura de las circunstancias, en lugar de ser autocomplacientes cuyas cifras sólo esconden miseria y desigualdad"

Por su parte, la presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), Carmen Planas, destacó el pasado lunes que el desempleo continúe en franco descenso. También dice sentirse preocupada por la escalada inflacionista que ya está provocando la guerra en Irán, por ejemplo encareciendo el gas y el petróleo hasta un 70%. Eso puede provocar un frenazo en el consumo de bienes y servicios y que el crecimiento nacional se sitúe por debajo del 2%.

"Una clase trabajadora empobrecida"

CCOO denuncia, por su parte, las dificultades de los trabajadores para llegar a fin de mes y la previsible inflación derivada de la guerra en Irán, por lo que considera que "hablar de buenas cifras" de paro y afiliación "es un insulto hacia los trabajadores". Considera necesario prestar más atención a la insuficiencia de los salarios y de las condiciones de vida de los empleados.

El sindicato vuelve a denunciar que el modelo económico de Balears "crea una clase trabajadora empobrecida, lo que provoca malestar para la ciudadanía balear y aumento de las desigualdades". Esta situación, advierte, se agravará con el efecto inflacionario del conflicto en Oriente Medio. El sindicato acusa al Govern de falta de preocupación "por este mal endémico de las islas", de mantenerse en silencio y de aplicar medidas dirigidas a las empresas en lugar de orientarlas a paliar las dificultades reales de la ciudadanía. El sindicato reclama "una clase empresarial y una clase política a la altura de las circunstancias, en lugar de ser autocomplacientes cuyas cifras sólo esconden miseria y desigualdad".