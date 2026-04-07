Una pareja de Ibiza llega a ‘La Isla de las Tentaciones 10’ con cuentas pendientes: “Parece que no ha roto un plato pero ha roto 300"

La nueva edición de 'La Isla de las Tentaciones' ya empieza a calentar motores y Mediaset ha desvelado la presentación de una de sus parejas más explosivas: Ainhoa y Álex, procedentes de Ibiza.

Él es muy conocido en la isla, ya que es deportista y ha sido campeón del mundo de motonáutica en 2023. En la publicación del programa algunos de sus compañeros de experiencia le han dejado comentarios. También algunos de ediciones anteriores: "Ashora sí que van a derrapar las motos de agua en República Dominicana".

Desde el primer momento, en la presentación de la pareja, ambos dejan claro que su relación está marcada por los celos, las inseguridades y episodios del pasado que todavía pesan. “Álex tiene cara de que no ha roto un plato, pero ha roto 300”, afirma ella sin rodeos, dejando entrever la desconfianza que arrastra.

Por su parte, Álex reconoce que su pasado sentimental sigue siendo un problema en la relación: "Mi época de soltero le inquieta bastante. Lo que más le raya es mi ex, porque yo hacía dos años que no la veía y el mes que empecé con ella, justo antes, me lié con mi ex".

Estas dudas no tardaron en trasladarse al día a día de la pareja. Ainhoa explica que comenzó a notar comportamientos extraños: “Luego empecé a ver cosas raras”. Una sensación que, según relatan ambos, se intensificaba en ambientes nocturnos, especialmente en discotecas.

Los momentos de máxima tensión de la pareja

“Es que nos la encontrábamos en discotecas y me decía: ‘la estás mirando’”, cuenta Álex. A lo que ella añade uno de los momentos más tensos: “Estábamos en el backstage de una discoteca y de repente me dice: ‘corre, que he visto a mi ex’, y me llevaba del brazo”.

Pero si hay un episodio que marcó un antes y un después en su relación fue el cumpleaños de Álex. Ainhoa organizó una fiesta sorpresa, pero la noche no salió como esperaba: “Me puse mala y me fui a la cama enseguida”, explica. Lejos de agradecer el gesto, la reacción de él fue demoledora: “Me dijiste que gracias por hacer que fuera el peor cumpleaños de mi vida”, recuerda ella.

Con este historial de reproches, celos y heridas abiertas, Ainhoa y Álex llegan a 'La Isla de las Tentaciones' dispuestos a poner a prueba su relación… o a romperla definitivamente.