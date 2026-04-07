Ocio de Ibiza defiende la actuación de las discotecas durante las danas del año pasado

La última vez que abrieron sus puertas las grandes discotecas de Ibiza, a mediados de octubre, aquellos ‘closings’ coincidieron con ‘Alice’, una de las danas otoñales que provocaron inundaciones históricas y daños millonarios.

Rememorando aquel episodio, José Luis Benítez, gerente de la asociación Ocio de Ibiza, recalca que «no hubo absolutamente ningún problema», defiende que siguieron en todo momento las recomendaciones de las autoridades y cree que las críticas recibidas por seguir adelante con aquellas fiestas fueron mal intencionadas.

«Los nos acusan son los que han tenido sus ‘barecitos’ abiertos con aforos muy pequeñitos, metiendo gente, poniendo música y haciendo más de lo que deben hacer. Que ahora otra asociación diga estas cosas cuando sus locales estaban abiertos, me parece que no es muy de recibo", critica.

"Nosotros nos hemos preocupado siempre de lo primero, de nuestros trabajadores y nuestros visitantes, que son nuestros clientes, porque creo que somos lo que somos gracias a Ibiza. Lo que ocurre es que la gente utiliza los medios que puede para intentar atacar a la competencia», añade.

Por otra parte, aclara que la relación con Pachá y Amnesia, que abandonaron la asociación, es cordial: «Un sector unido es más fuerte, pero les deseamos mucha suerte a las dos. Que haya cero problemas, les vaya muy bien y la gente se divierta mucho».