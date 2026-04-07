Nuevas fechas para sacarse el 'Worker Pass' en Ibiza: cómo conseguir acceso gratis a fiestas de Hï, Ushuaïa y UNVRS

La posibilidad de obtener el 'Worker Pass' para acceder a fiestas en Ibiza vuelve con nuevas fechas en abril y mayo

David Guetta en Ushuaïa Ibiza. / TNL

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

La temporada en Ibiza arranca con una de las ventajas más buscadas por quienes trabajan en la isla: el 'Worker Pass', una acreditación que permite acceder gratis o con beneficios a algunas de las fiestas más exclusivas del verano.

La organización de Workers Ibiza ha anunciado nuevas fechas para tramitar este pase imprescindible, y advierte de un punto clave: es obligatorio registrarse previamente en cada convocatoria para poder acudir y obtenerlo.

Fechas y lugares para el 'Worker Pass' en Ibiza

Los interesados podrán acudir en distintos días repartidos entre abril y mayo en dos ubicaciones principales:

  • Platja d’en Bossa (zona Hï Ibiza). Horario: de 10 a 17 horas.
  • Sant Antoni (Big Putts). Horario: de 12 a 19 horas.

Las fechas incluyen varios turnos a lo largo de abril y mayo, por lo que se recomienda consultar y reservar con antelación el día más conveniente.

Calendario del Worker pass / WP

Requisito imprescindible: registro previo

Uno de los cambios más importantes este año es que no basta con presentarse directamente: hay que registrarse de nuevo para cada fecha, incluso si ya se hizo el año anterior.

Sin este paso, no se podrá acceder al proceso para obtener el Worker Pass.

Documentación necesaria

Para conseguir el pase, será obligatorio acreditar que se reside o trabaja en Ibiza. Se podrá presentar una de estas opciones:

  • Contrato de trabajo en la isla
  • DNI con residencia en Ibiza
  • Certificado de empadronamiento

Acceso a las mejores fiestas de la isla

El 'Worker Pass' se ha convertido en una de las herramientas más demandadas por trabajadores de temporada, ya que facilita el acceso a eventos en discotecas icónicas como Hï Ibiza o Ushuaïa Ibiza, además de nuevos espacios como UNVRS.

