Un mes de marzo fresco y lluvioso en Ibiza y Formentera

Marzo se despidió con un tiempo más fresco de lo normal y con paraguas bastante presentes en Ibiza y Formentera. Así se desprende del último balance climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que sitúa el mes como frío en las Pitiusas y, además, húmedo en Ibiza y muy húmedo en Formentera.

En el conjunto de Baleares, marzo registró una temperatura media de 12 grados, con una anomalía de -0,3 grados, lo que lo convierte en un mes frío. En el caso de las islas Pitiusas, Ibiza anotó una temperatura media de 12,6 grados, también con una anomalía de -0,3, mientras que Formentera alcanzó los 13,6 grados de media, aunque igualmente quedó por debajo de lo habitual, con -0,4 grados.

Uno de los aspectos más llamativos del mes fue el ambiente más desapacible de la última semana, cuando varios días fríos dejaron notar el final del invierno en todo el archipiélago. En Ibiza, la temperatura máxima del mes se registró el 13 de marzo en Sant Joan, donde los termómetros llegaron a 22,5 grados. En cambio, la mínima más baja en la isla también se dio en este municipio, con 1,6 grados el día 18. En Formentera, la máxima se quedó en 19,2 grados el día 18, mientras que la mínima descendió hasta 5,4 grados el día 22.

Más lluvias

Las lluvias también tuvieron protagonismo. Ibiza cerró marzo con 33 litros por metro cuadrado, un 8% más de lo normal, por lo que el mes fue calificado como húmedo. La estación que más lluvia recogió fue la de Sant Joan, con 45,4 litros por metro cuadrado, alrededor de un 50% por encima del valor habitual.

En Formentera, el contraste fue aún más claro. La isla acumuló 31,2 litros por metro cuadrado, lo que supone un 67% más de lluvia de lo normal para este mes. Con estos datos, Aemet considera que marzo fue muy húmedo en la menor de las Pitiusas.

En cuanto a tormentas, el mes dejó un solo día tormentoso en Ibiza y Formentera, justo en la media habitual. El viento, por su parte, se comportó de manera más contenida. En el aeropuerto de Ibiza se registraron cinco días de viento fuerte, dos menos de lo normal, por lo que marzo fue considerado poco ventoso en la isla.