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Marta Sánchez se refugia en Ibiza y anuncia su regreso a los escenarios: "Vuelvo con más energía que nunca"

Marta Sánchez ha compartido en Instagram imágenes de su descanso en Ibiza

Marta Sánchez en Ibiza tomando el sol

Marta Sánchez en Ibiza tomando el sol / IG

Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

La cantante Marta Sánchez ha sorprendido a sus seguidores con una publicación en redes sociales en Ibiza, donde ha disfrutado de unos días de descanso que, según sus propias palabras, han sido "primordiales y necesarios" antes de retomar su actividad profesional.

A través de su cuenta de Instagram, la artista compartió una reflexión muy personal sobre la importancia de parar y reconectar: "Desconectar. Compartir. Respirar. Dormir. Contemplar. Comer. Disfrutar. Apreciar. Valorar. Agradecer. Vivir… Y mira que me cuesta… pero a veces es primordial y necesario”.

En las imágenes, la cantante comparte varios instantes en diferentes enclaves de la isla, tomando el sol, comiendo en restaurantes e incluso haciendo un 'brunch'.

La clave para recargar energía

El mensaje, acompañado de imágenes de su estancia, muestra a una Marta Sánchez más relajada y consciente, disfrutando del entorno natural de la isla, a la que define como “mi paraíso”. Un lugar clave para recargar energías antes de volver a subirse a los escenarios.

En la misma publicación, la intérprete adelantó su inminente regreso a los conciertos, una noticia muy esperada por sus fans: “Vuelta al ruedo con más energía y con muchas ganas de veros en los próximos conciertos”.

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Además, la artista quiso agradecer públicamente la experiencia vivida durante su estancia, destacando la paz y tranquilidad encontradas durante estos días de desconexión en Ibiza.

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