Marta Sánchez se refugia en Ibiza y anuncia su regreso a los escenarios: "Vuelvo con más energía que nunca"
Marta Sánchez ha compartido en Instagram imágenes de su descanso en Ibiza
La cantante Marta Sánchez ha sorprendido a sus seguidores con una publicación en redes sociales en Ibiza, donde ha disfrutado de unos días de descanso que, según sus propias palabras, han sido "primordiales y necesarios" antes de retomar su actividad profesional.
A través de su cuenta de Instagram, la artista compartió una reflexión muy personal sobre la importancia de parar y reconectar: "Desconectar. Compartir. Respirar. Dormir. Contemplar. Comer. Disfrutar. Apreciar. Valorar. Agradecer. Vivir… Y mira que me cuesta… pero a veces es primordial y necesario”.
En las imágenes, la cantante comparte varios instantes en diferentes enclaves de la isla, tomando el sol, comiendo en restaurantes e incluso haciendo un 'brunch'.
La clave para recargar energía
El mensaje, acompañado de imágenes de su estancia, muestra a una Marta Sánchez más relajada y consciente, disfrutando del entorno natural de la isla, a la que define como “mi paraíso”. Un lugar clave para recargar energías antes de volver a subirse a los escenarios.
En la misma publicación, la intérprete adelantó su inminente regreso a los conciertos, una noticia muy esperada por sus fans: “Vuelta al ruedo con más energía y con muchas ganas de veros en los próximos conciertos”.
Además, la artista quiso agradecer públicamente la experiencia vivida durante su estancia, destacando la paz y tranquilidad encontradas durante estos días de desconexión en Ibiza.
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