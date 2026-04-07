Llama la atención
La situación en que quedan los habitantes del asentamiento chabolista de sa Joveria, en Ibiza, tras la orden de desalojo, que se llevará a cabo el 21 de abril. La mayoría ya se han marchado, aunque algunos siguen en el campamento porque, simplemente, no tienen a dónde ir. La mayor parte de los afectados son saharauis y algunos sienten que España les está fallando otra vez.
Que casi uno de cada tres vehículos que se matriculan en Ibiza y Formentera sean ya eléctricos o híbridos, lo que da una medida de lo que está creciendo este segmento de la automoción en los últimos años. En los últimos datos de matriculaciones también llama la atención el repunte en las ventas de vehículos diésel, que llevaban mucho tiempo en constante caída.
La coincidencia en la celebración del día grande de las fiestas patronales en Sant Vicent de sa Cala y Sant Francesc de s’Estany. Al caer este año San Vicente Ferrer, que se celebra el 5 de abril, en domingo, coincidió con la celebración de San Francisco de Paula, que, aunque es el 2 de abril, en la localidad de ses Salines siempre se la llevan al primer domingo del mes para que haya más ambiente.
- Accidente en Ibiza: un autobús y dos coches colisionan en el cruce de los Cazadores
- El asentamiento más grande de Ibiza empieza a extinguirse: «A los saharauis nunca nos han dado derechos en España»
- Ibiza desalojará el campamento chabolista de sa Joveria por motivos sanitarios y de seguridad
- Máxima tensión con el allanador de una vivienda en Ibiza: '¡Pégame un tiro!
- Vivienda en Ibiza: Desahuciada de la casa de su suegra tras romperse la relación con su hijo
- Nos gritaba que estaba endemoniado': el dramático relato de los inquilinos de la casa asaltada en Ibiza
- El excitante avistamiento de un flamenco con el culo en pompa en ses Salines de Ibiza
- Se busca a Canela, una perra de apoyo emocional desaparecida en Ibiza