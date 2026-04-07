La situación en que quedan los habitantes del asentamiento chabolista de sa Joveria, en Ibiza, tras la orden de desalojo, que se llevará a cabo el 21 de abril. La mayoría ya se han marchado, aunque algunos siguen en el campamento porque, simplemente, no tienen a dónde ir. La mayor parte de los afectados son saharauis y algunos sienten que España les está fallando otra vez.

Llama la atención

Que casi uno de cada tres vehículos que se matriculan en Ibiza y Formentera sean ya eléctricos o híbridos, lo que da una medida de lo que está creciendo este segmento de la automoción en los últimos años. En los últimos datos de matriculaciones también llama la atención el repunte en las ventas de vehículos diésel, que llevaban mucho tiempo en constante caída.

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La coincidencia en la celebración del día grande de las fiestas patronales en Sant Vicent de sa Cala y Sant Francesc de s’Estany. Al caer este año San Vicente Ferrer, que se celebra el 5 de abril, en domingo, coincidió con la celebración de San Francisco de Paula, que, aunque es el 2 de abril, en la localidad de ses Salines siempre se la llevan al primer domingo del mes para que haya más ambiente.