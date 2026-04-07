Tomás Monzó, un hombre de la casa para dirigir la Policía Local de Sant Antoni: "No vengo a inventar nada nuevo"

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha presentado este martes como nuevo jefe de su Policía Local a Tomás Monzó, un hombre de la casa que lleva una década en el cuerpo y que no viene a "inventar nada nuevo", ya que considera que la línea seguida bajo la dirección de Alejando Ponce, su predecesor en el cargo, ha sido "muy efectiva".

Monzó llega a la cúspide del cuerpo después de hacer carrera desde hace abajo. Hace diez años empezó como agente, posteriormente fue oficial y en enero de 2024 ascendió al puesto de subinspector. Tras la renuncia voluntaria de Ponce, que alegó motivos personales para marcharse, ahora se hace cargo de la jefatura tras ser el único de los tres aspirantes que cumplía todos los requisitos establecidos.

"Estoy muy ilusionado y muy contento de poder formar parte de esta nueva etapa de la Policía Local de Sant Antoni. Como bien ha dicho el alcalde, soy de la casa. Llevo 10 años aquí de Policía Local en Sant Antoni, ascendiendo a cada categoría en su respectivo tiempo, pero también soy vecino de Sant Antoni. Formo parte del pueblo como profesional y también como ciudadano, esta es mi casa y lo siento así, así que vengo con la máxima ilusión de llevar a cabo las funciones que se merece la Policía Local de Sant Antoni", expresó Monzó ante la prensa en el Ayuntamiento, donde compareció respaldado por Marcos Serra y la concejala de Seguridad Ciudadana, Neus Mateu.

Tomás Monzó, nuevo jefe de la Policía Local de Sant Antoni / J.A.Riera

A las puertas de la temporada turística, el nuevo jefe policial reconoció que "los tiempos son los que son" y que tienen "poquito tiempo hasta que se inicie la temporada de verano", pero al mismo tiempo le restó importancia a este calendario: "Ya estamos más que acostumbrados y totalmente preparados para afrontar el verano. Le vamos a dedicar ahora este mes dos meses que quedan para planificar todo el verano y a partir de allí ya podemos mirar un poco más hacia el horizonte", dijo.

Sobrecarga de trabajo

Monzó aclaró que no tiene la intención de "inventar nada nuevo", ya que considera que "la línea que se estaba siguiendo era muy efectiva, con las unidades de playa o la unidad de seguridad ciudadana". "Seguiremos esa línea y cumpliendo como hemos hecho siempre con los servicios del verano. A nivel de números estamos cumpliendo con creces cada verano y a veces estamos trabajando incluso por encima de nuestras posibilidades físicas y mentales, con estrés policial, dándolo todo y haciendo horas extra", detalló.

En cuanto a los problemas más acuciantes del municipio, subrayó que "el gas la risa es un reto muy complicado" y que, aunque siempre han estado "muy encima de ello a nivel policial", lamentó: "No siempre nos acompañan las normativas estatales penales para combatirlo eficientemente", una reclamación que han repetido en numerosas ocasiones tanto Serra como Mateu.

"Hemos hecho muchísimas detenciones relacionadas con la venta de este gas y seguiremos combatiéndolo dia sí, y día también. Una de mis cosas pendientes es reunirme con las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, les voy a pedir que nos echen un cable en la lucha contra este gas. Pero los ciudadanos pueden quedarse tranquilos porque no vamos a quitar el pie del acelerador en un tema en el que ya hemos sido pioneros y seguiremos siéndolo", sentenció.

Único aspirante aprobado

A medio plazo, Monzó mostró su intención de crear "una estructura ligeramente diferente" en la Policía Local, que recientemente se ha ampliado con diez efectivos hasta contar con un total 69 agentes. "Hay que aportar ciertas mejoras organizativas y confiar en ciertos agentes u oficiales que tenemos. Este año también se van a crear dos plazas nuevas de oficiales. Hace mucha falta un cuadro de mandos intermedio con oficiales para poder potenciar las diferentes áreas. Esta jefatura no se lleva sola se lleva en equipo y quiero contar con la opinión de todos para poder determinar a corto, medio y largo plazo un proyecto policial digno de San Antoni", resumió.

Por su parte, el alcalde se mostró "contento" con el nombramiento de Monzó, ya que tiene "muchos años de experiencia en el cuerpo" y afronta "con muchas ganas" este ascenso. "Tiene mucho trabajo por delante, pero también mucha más infraestructura y más medios a su disposición", recordó.

Respecto al proceso de libre designación que arrancó con la salida de Ponce y culmina ahora con el nombramiento del nuevo jefe, Serra detalló que, de los tres aspirantes que se presentaron, dos de ellos no cumplían los requisitos por el mismo motivo: la falta del título necesario de catalán. "Tomás tiene el catalán como lengua nativa y también sabe inglés, así que tendrá mejor comunicación respecto a otros que no lo tienen", valoró.