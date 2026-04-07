Nicolás Corso, barman en Ibiza: "Creo que este verano será tan bueno como el de antes de la pandemia"

"Creo que este verano volverá a ser tan bueno como el de antes de la pandemia. Ojalá sea así". Nicolás Corso, barman del establecimiento Number 5, ubicado justo en primera línea del puerto de Ibiza, se muestra optimista con la temporada turística en la isla. Aunque hace escasos días que el negocio para el que trabaja abrió este año sus puertas al público, el camarero se muestra satisfecho con los primeros compases de la temporada: "Estamos trabajando bien. De momento, va mejor que a estas alturas de 2025. Entonces fue un año más flojito".

Number 5 tiene un perfil de clientela bastante definido, según indica Corso mientras sale a la terraza del negocio, aún vacía porque todavía no ha abierto, para hacer unos preparativos: "Trabajamos mucho con extranjeros que vienen a la isla desde Holanda, Inglaterra, Escocia, Austria o Alemania". En este sentido, el experimentado barman lamenta: "Creo que es un perfil de clientes que se estaba perdiendo un poco".

El puerto de Ibiza, con gente paseando. / Toni Escobar

Por suerte para Corso, la llegada a Ibiza del primer crucero del año supone un impulso: "Nos beneficia mucho que vengan a la isla, ya que trabajamos también mucho con este tipo de clientela".

Nicolás Corso: "El problema es encontrar trabajadores"

A pesar de que Corso se muestra satisfecho con el inicio de la temporada turística, explica el principal problema al que se enfrentan los establecimientos locales, vinculado con la confección de plantillas: "Es muy complicado encontrar empleados. Ya casi no vienen trabajadores a la isla, ya que todo vale un pastón porque el precio de la vivienda es muy elevado".

Así, considera que "vivir en Ibiza vale un pastón" y concluye: "El principal inconveniente que tiene el sector hostelero en Ibiza es contratar trabajadores, más que atraer clientes. Al final, el precio de la vivienda sube, pero los salarios son los mismos".

La mayoría de los establecimientos del barrio de La Marina, ya abiertos al público. / Toni Escobar

A pocos metros de Number 5 se encuentra el hotel Ryans La Marina, que inauguró la temporada el pasado 1 de abril y permanecerá abierto hasta finales de octubre. Su gerente residente, Ana Simo, indica desde la barra del bar del establecimiento que "la situación va bien y es más o menos la misma que a estas alturas del año pasado".

Aunque Simo no se muestra tan optimista como Corso, hace un balance "positivo" de la reapertura y aporta cifras sobre el nivel de ocupación del establecimiento: "El hotel tiene 50 habitaciones y la ocupación ahora mismo es de aproximadamente el 77 %. Va en la línea de estas mismas fechas de 2025". La gerente residente añade: "Muchos de nuestros clientes son habituales, ya que repiten su estancia".

"Aún nos estamos recuperando un poco de la pandemia"

Ryans La Marina se fundó en 2015. Aunque no es un negocio con una larga trayectoria en la zona, sí se ha visto obligado a reinventarse a raíz de una serie de adversidades como las que trajo consigo la crisis de la covid. "Aún nos estamos recuperando un poco de la pandemia", confiesa Simo.

En este sentido, Simo habla de la situación actual: "Después de la pandemia, el bar se quedó sin servicio de restaurante. Ahora hemos decidido cambiar un poco la carta y ampliar la oferta con el objetivo de vender más. Por ello, este año hemos incorporado una propuesta de bagels. Es un plato frío que se puede preparar sin necesidad de un servicio de cocina muy elaborado".

Preparativos de un establecimiento antes de iniciar el servicio. / Toni Escobar

Simo se muestra cauta con las previsiones de cara al verano, ya que no hace ni una semana que se han puesto manos a la obra. De hecho, afirma que "el bar aún está en proceso". Lo que sí tiene más definido son los horarios: "Hemos optado, al margen de la novedad de los bagels en la carta, por ofrecer servicio de desayunos y mediodía, y a las cuatro de la tarde cerramos. Este horario lo mantendremos hasta mediados de abril, como hemos hecho siempre, ya que por las tardes se trabaja menos que por las mañanas. Y es que por las tardes todavía hace un poco de frío y, al disponer de terraza, no compensa abrir hasta muy tarde con este tiempo".

Al margen de los negocios hoteleros y de restauración, en primera línea del puerto de Ibiza también se encuentran otro tipo de establecimientos, como la boutique Amanecer Ibiza. Una de sus dependientas es Joy, quien, tras atender a unos compradores y exclamar "me encargo de vender lo máximo posible", indica que "hay más movimiento que a estas alturas del año pasado". Eso sí, no se muestra sorprendida: "Es más o menos lo que me esperaba. Un poco en la línea de lo de siempre".

"Este año los clientes compran más"

Además, Joy lanza un deseo de cara al verano: "Hemos empezado bien, pero espero que la buena marcha se mantenga durante el verano y que vaya mejor que el pasado. En 2025 no diría que fuera un año especialmente flojo, pero sí que la afluencia fue menor en comparación con los años anteriores".

A diferencia de Number 5 y de Ryans La Marina, Joy aprecia un cambio de tendencia en la clientela de este año: "Este año los visitantes sí compran cuando vienen; antes no lo hacían. No sé a qué se debe este cambio, la verdad, pero compran más".

Por su parte, Mariana, trabajadora de la heladería Los Valencianos, ubicada en la avenida de Santa Eulària, afirma que "desde que se abrió por temporada ha habido algún día en el que ya se ha trabajado como en pleno verano". Y agrega: "Cuando vienen cruceros, se nota positivamente".

El establecimiento dispone de una terraza con unas pocas mesas. Es mediodía y no hay demasiada afluencia de clientes en la zona. "Muchos prefieren pedir un helado para llevar".

La temporada empieza en el puerto de Ibiza con ligeras mejores perspectivas que en 2025, más actividad en el puerto y con las dificultades habituales para encontrar trabajadores.