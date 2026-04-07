Ibiza recordará los eclipses totales de Sol de 1860 y 1905 en una conferencia

Con motivo del próximo eclipse total de Sol que será visible desde Ibiza el próximo 12 de agosto, la Agrupació Astronòmica d’Eivissa (AAE), junto con el Consell d’Eivissa, ha organizado para este viernes una conferencia centrada en los dos últimos eclipses de este tipo que pudieron contemplarse en la isla, los de 1860 y 1905.

La conferencia se celebrará a las 19.30 horas en la sala de plenos del Consell d’Eivissa, ubicada en la Avenida de España, 49, con entrada libre y gratuita. La encargada de ofrecer la charla será Ana Colomar, archivera del Ayuntamiento de Ibiza e investigadora de estos fenómenos, que explicará cómo se vivieron aquellos dos eclipses en una época en la que la sociedad no contaba con los conocimientos básicos de astronomía que existen en la actualidad.

1860, 1905 y 2026: años de eclipses totales

Los eclipses totales de 1860 y 1905 quedaron reflejados en crónicas periodísticas y otros testimonios de la época, documentos que hoy permiten conocer cómo se desarrollaron aquellos episodios y qué reacciones provocaron entre la población de entonces.

Tras la intervención de Colomar, miembros de la Agrupació Astronòmica d’Eivissa ofrecerán una breve explicación sobre cómo podrá observarse el eclipse total del próximo 12 de agosto, con el objetivo de orientar a la población sobre la forma adecuada y segura de contemplar este fenómeno astronómico. Dicha actividad forma parte del programa que impulsa la AAE con motivo del eclipse y también de la celebración del 70 aniversario de la entidad, fundada en 1956.