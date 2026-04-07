Estos son los motivos por los que las discotecas no han celebrado los 'openings' esta Semana Santa

Las discotecas de Ibiza no han celebrado sus tradicionales openings durante Semana Santa por una combinación de factores organizativos y de calendario que, según el gerente de la asociación Ocio de Ibiza, José Luis Benítez, hacen inviable adelantar el arranque de la temporada en estas fechas.

El principal motivo, según explica Benítez, es que cuando la Semana Santa cae pronto se produce después un largo parón de actividad. "Es normal, pasa cada vez que la Semana Santa cae antes", señala, al tiempo que recuerda que tras estos días festivos llegan "dos semanas de parón muy grande", una situación especialmente complicada para empresas de gran tamaño, como las discotecas, que pueden llegar a tener trecientos trabajadores.

"Por eso se decidió no abrir en Semana Santa", resume el gerente de Ocio de Ibiza, que enmarca esta decisión en una estrategia empresarial de contención y planificación de la temporada. En lugar de adelantar las aperturas, la mayoría de salas celebrarán sus openings durante el último fin de semana de abril.

Pese a no abrir en Semana Santa, el sector mantiene buenas previsiones de cara al inicio de temporada. De hecho, Benítez asegura que las entradas para esos openings están "prácticamente casi todo vendido", incluso con reservas de clientes de Oriente, y considera que la campaña será "muy similar a la del año pasado".

El parón tras los festivos complica adelantar la temporada

En este contexto, el representante del ocio nocturno insiste en que Ibiza "ha llegado a su tope" y que la clave ahora no pasa por crecer, sino por mantenerse y contener gastos para garantizar unos buenos resultados al final de la temporada. A su juicio, esa fue precisamente la línea que siguió la isla el año pasado, no solo en el ocio, sino en el conjunto de sectores económicos.

Benítez también defiende que, aunque no se haya abierto en Semana Santa, las discotecas seguirán apostando por alargar la temporada, como en los últimos años, desde abril hasta octubre. "Se sigue demostrando que apoyamos intentar alargar la temporada", afirma.

Sobre los precios, descarta nuevas subidas en entradas y consumiciones. Aunque reconoce que ya son elevados, sostiene que no se repercutirá más al cliente. Distinta es la situación de la vivienda, que sigue encareciéndose. En este punto, lamenta el alto coste de los alquileres, aunque apunta que el ocio nocturno sigue siendo un sector atractivo para los trabajadores y que, un año más, algunos empresarios volverán a ofrecer alojamiento para poder cubrir sus plantillas.