El misterio de David, el hombre que dio vida a Darth Vader en 'Star Wars', llega a Ibiza

"Ibicine es un viaje de nueve años que comenzó con la semilla de la intuición, como una certeza difícil de explicar, una necesidad de crear un espacio donde el cine no solo se proyectara, sino donde se sintiera, compartiera, valorara y defendiera", anuncia Helher Escribano, cineasta y directora de Ibicine en rueda de prensa este martes en el Consell d'Eivissa. Escribano presentó de esta manera la novena edición del festival de cine de Ibiza.

"La intuición se ha convertido en algo mucho más grande que un festival, se ha convertido en una comunidad, un punto de encuentro, una manera de entender el cine y una manera transversal de entender la vida", afirma la directora de Ibicine. "En esta edición miramos hacia el universo, no como un concepto lejano, sino como un reflejo, porque el universo también está dentro de nosotros", explica sobre cómo han querido plantear esta nueva edición.

Una edición enfocada al espacio

La película "sorpresa" que estrenarán en el Teatro España es el documental 'I am your father', codirigido por Marcos Cabotá y Toni Bestard. Escribano anuncia que la proyección será gratuita para "todo aquel que quiera acercarse a una obra fascinante sobre cine, memoria, identidad y cultura popular". Escribano detalla que el documental: "Indaga en la historia de David, que es el actor que dio cuerpo a Darth Vader en la trilogía original de Star Wars, pero cuyo rostro nunca llegó a ser reconocido por el gran público. A partir de esa herida y de ese misterio, la película reconstruye una historia profundamente humana sobre el anonimato, la injusticia y el lugar que ocupan quienes ayudan a crear los grandes mitos del cine".

Una captura de pantalla del documental 'I am your father' de Toni Bestard y Marcos Cabotá. / 'I am your father'

Además, el sábado 11 de abril Can Ventosa acogerá el cierre con "una gala muy especial inspirada en el espacio, en un año en el que el universo parece alinearse con el espíritu de esta novena edición", comenta la cineasta: "Un año marcado por hitos que nos invitan a mirar hacia arriba, como el paso del cometa 3 y Atlas, el eclipse solar que será visible en España y especialmente en Ibiza y ahora la histórica misión Artemis 2". Reflexiona sobre si la condición humana no es, precisamente, "querer explorar más allá" y que es lo que harán en esta gala: "Explorar, celebrar y seguir avanzando".

Asismismo, este miércoles empieza la cuarta edición del campus de cine de Ibiza, que cuenta con la coordinadora del campus en Ibiza, Bárbara Hermosilla, y que, según Escribano, "sigue creciendo año tras año gracias al apoyo del Ayuntamiento desde Eivissa Jove". Para esta edición cuentan con la presencia de Juan López-Tagle actor, tutor del campus de Ibiza este año y "ejemplo en Madrid, con su propia lista de espera", como afirma la directora.

Programación del cierre

Este miércoles y jueves de nueve de la mañana a dos de la tarde habrá el campus de cine de Ibiza, a parte del Ibicine ScriptLab. Por el mediodía del miércoles también se podrá disfrutar de la agrupación astronómica de Ibiza. El miércoles por la tarde, de cinco a siete, la programación 'El cine actual', de 19.30 horas a 20.30 horas 'Experiencia Sorrentino' y de nueve a 22.30 horas una película sorpresa. El jueves por la tarde de cinco a seis 'Cine y literatura' y Ibicine ScriptLab y de 19.30 horas a nueve, la final de cortometrajes, con los finalistas del público.

El viernes de nueve de la mañana a la una del mediodía, nuevamente, el campus de cine de Ibiza, además del Ibicine ScripLab. De una del mediodía a dos la presentación de la asociación de cineastas Egeda. Por la tarde, de cinco a siete está previsto 'Pitch 5 finalistas', de seis a siete 'Derechos de autor y la IA' y de siete a ocho, 'One to one'. El sábado por la mañana de siete a tres del mediodía habrá maquillaje y peluquería, de nueve a 10 el desayuno del jurado y de nueve a una, una última vez, el campus de cine de Ibiza. Además, de once a doce del mediodía, el encuentro con prensa y el podcast 'Ibicine en el aire' y entrevistas de prensa de 12.30 a 13.30 horas. Por la tarde, de 16.30 a 18.30 horas, la alfombra y el photocall y la gala de premios de 18.30 a 21.30 horas. Por la noche, de doce y media a dos, la post gala en el Nassau Beach Club.

El director insular de cultura y patrimonio del Consell, Miquel Costa en la rueda de prensa afirmó: "Para nosotros la isla es un centro de interés importante porque reúne a toda una cultura y una economía cultural creativa, mediante la aportación de empresas, profesionales, artistas, municipios y todo un equipo que hacen posible que haya un retorno para la isla, los profesionales y el sector".