Las discotecas de Ibiza ya tienen «casi todo vendido» para sus ‘openings’

Las discotecas de Ibiza están a punto de vender todas las entradas a la venta para sus respectivos ‘openings’, que se celebrarán de forma mayoritaria durante el último fin de semana de abril. Así lo ha confirmado el gerente de la asociación Ocio de Ibiza, José Luis Benítez, satisfecho por las previsiones que indican que «va a ser una temporada muy similar a la del año pasado».

«Ahora estamos con un conflicto (entre Estados Unidos e Irán) que todo el mundo piensa que puede ser beneficioso, pero también puede ser malo por la subida de precios de los carburantes, que va a afectar a los aviones. Lo que nosotros tenemos más a mano, los ‘openings’, está prácticamente casi todo vendido. Incluso ya tenemos reservas, como cada año, de clientes de Oriente», explica a Diario de Ibiza.

Benítez considera que «hace tiempo que Ibiza ha llegado a su tope» y que, lo que deben hacer ahora los empresarios del ocio, es «saber mantener y contener gastos porque eso hará que la cuenta de resultados al final sea positiva».

«Es la línea que siguió la isla el año pasado, ya no solo en nuestro sector, sino en todos los sectores, fue mantenerse, y creo es muy positivo para todos: olvidarnos de crecer, mantenernos, hacer las cosas bien y al final, con buen trabajo y profesionalidad, las cosas salen. Ibiza es mucho más que ocio, pero tiene el mejor ocio del mundo, y eso atrae mucho», valora.

Semana Santa

En cuanto al hecho de que «la gente ya empieza a estar un poquito asustada con que la temporada va a ser mala porque la Semana Santa no ha sido tan buena», recuerda que «es normal, pasa cada vez que la Semana Santa cae antes». En este sentido, recuerda que «ahora hay dos semanas de parón muy grande», un paréntesis que «es muy complicado para empresas que tienen 300 trabajadores», como las grandes discotecas.

«Por eso se decidió no abrir en Semana Santa. Igualmente seguiremos alargando la temporada como estos últimos años, desde abril hasta octubre. Se sigue demostrando que apoyamos intentar alargar la temporada», defiende.

Respecto a la posibilidad de que las discotecas incrementen los precios de sus entradas y sus consumiciones, Benítez subrayan que «ya son elevados» y apostilla que eso no le «parece mal». «Es un precio caro, pero como es el fútbol, el teatro, los conciertos. Pero no vamos a repercutir, ya está bien repercutido», garantiza.

Lo que sí continúa subiendo, a pesar de que ya está en cifras estratosféricas, es el mercado de la vivienda. En este sentido, el gerente de Ocio de Ibiza lamenta que «por desgracia los precios de los alquileres son caros», pero que su sector no ha sido «de los más perjudicados en estos años». «Somos un sector que atrae mucho a los trabajadores, sobre todo con los horarios, pero los sueldos tampoco son malos», indica, agregando que, un año más, habrá empresarios que procuren alojamientos de alquiler a sus trabajadores porque es la única manera de solventar este asunto.

Menos «despiporre»

En cuanto al perfil de turista que viene a Ibiza hoy en día, recuerda que vivimos «en un mundo globalizado» y que «ahora todo el mundo se va cuatro o cinco días de vacaciones, cuando anteriormente te quedabas 15 ò 20 días en el mismo sitio».

La gente hace escapadas de unos días, vuelve a su trabajo y luego se vuelve a escapar cuando puede. Que nosotros pretendamos cambiar eso es ir contra la natura. Lo que tenemos que hacer es dejar de protestar contra eso y adaptarnos», pide, añadiendo que «viajar es muy caro, todo se ha elevado muchísimo». «Por suerte ya hemos olvidado las pesetas. Si tuviéramos que pasar a pesetas las cosas que hacemos en euros estaríamos todos llorando», bromea.

En cuanto al alquiler turístico ilegal, Benítez celebra que «el Consell ha hecho un trabajo increíble» en los últimos tiempos en su batalla por limitar este tipo de alojamientos, hasta el punto de que «la gente ya sabe que con eso no se puede jugar». Ahora es mucho más complicado que tengamos el descontrol que había estos últimos años, cuando la gente venía sin plazas hoteleras y encontraba donde dormir a través de una plataforma. Si entras en alguna de estas plataformas, ya te das cuenta de que no es el despiporre que había antiguamente. Vamos a volver esa normalidad que teníamos antes de este mal invento del alquiler turístico», sentencia.