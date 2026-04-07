Detenido en Ibiza por estafar más de 10 millones de euros en una operación internacional

La Guardia Civil de Ibiza, junto con la Polizei alemana, ha confirmado la detención de un hombre de nacionalidad alemana y 62 años por un presunto delito de estafa en el marco de la operación Geldstrom Bal, según ha informado el instituto armado.

Se trata del empresario inmobiliario Uwe Reppegather, que será extraditado a Alemania, según informó Mallorca Zeitung. Reppegather, que también estaba activo en el sector inmobiliario en Palma, se declaró insolvente a título personal en 2023 después de que las operaciones de su empresa Centrum entrasen en dificultades. Se afirma que el empresario avaló personalmente muchos proyectos y acumuló así deudas por valor de 1.600 millones de euros. Los acreedores recibieron únicamente el 0,72 % de sus reclamaciones.

Que se siga investigando a Reppegather se debe a que, antes de la insolvencia personal, transfirió importantes activos a otras personas de su entorno. La villa de varios millones de euros en Ibiza donde fue detenido pasó, por ejemplo, a manos de su esposa. Además, los investigadores dudan de que en la declaración de insolvencia se hayan consignado correctamente todos los bienes.

Operación en seis países

Los hechos se remontan al 26 de marzo, cuando se llevó a cabo una operación despleglada en seis países. Con la coordinación de la sede de Eurojust, se registraron más de 49 propiedades en Alemania, Austria, Luxemburgo, Países Bajos, España y Suiza de un grupo empresarial que supuestamente cometía delitos de estafa, evasión fiscal y otros delitos societarios por un valor aproximado de 10,5 millones de euros.

Durante la operación, ejecutada en nombre de las autoridades alemanas, Reppegather y un presunto cómplice fueron detenidos en España y Alemania, respectivamente. Los registros permitieron la incautación de gran cantidad de pruebas, entre ellas teléfonos móviles, equipos informáticos, registros comerciales y otros documentos.

Las autoridades también lograron confiscar bienes por valor de millones de euros, entre ellos dinero en efectivo, obras de arte, relojes, bolsos y un coche deportivo de lujo.

En Ibiza se realizaron dos registros en coordinación con los países anteriormente mencionados, en los que, según la Guardia Civil, se intervinieron 186.000 euros en efectivo, joyas y relojes de alto valor, evidencias tanto en formato físico como digital, así como teléfonos móviles, ordenadores, tabletas y otros dispositivos electrónicos de almacenamiento.