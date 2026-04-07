El Centro de Interpretación del yacimiento arqueológico y las baterías militares de sa Caleta reabrirá en abril

El Centro de Interpretación de sa Caleta volverá a abrir sus puertas al público "en la segunda quincena de abril", según ha informado el Consell de Ibiza, institución encargada de la gestión del espacio museizado. Tras su inauguración el pasado 19 de abril de 2025, después de 15 años de espera, el recinto cerró temporalmente el 31 de octubre para solucionar diversos problemas existentes en el espacio.

La máxima institución insular no ha concretado el día de la reapertura, aunque sí ha informado sobre los horarios provisionales. En este sentido, durante los meses de abril, mayo y octubre, el centro cultural podrá visitarse de martes a sábado, de 10.30 a 14.30 horas. En junio, julio y agosto, estará abierto también por las tardes, de 18 a 20 horas, además del horario de mañana, de 10.30 a 14.30 horas.

Cierre tan solo seis meses después de la apertura

Cabe recordar que el Consell de Ibiza cerró el Centro de Interpretación de sa Caleta apenas medio año después de su inauguración para tratar de solucionar varios inconvenientes detectados, aunque ya estaba previsto su cierre en los meses de invierno.

El centro está dedicado a dos bienes declarados Bienes de Interés Cultural (BIC): el asentamiento fenicio, datado en el siglo VIII a. C. y Patrimonio de la Humanidad desde 1999, y la batería militar de sa Caleta, proyectada en 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, y abandonada en 1962.

Vallado que delimita un tramo de la batería militar de sa Caleta. / Toni Escobar

Entre los desperfectos detectados, tal y como informó Diario de Ibiza el pasado 30 de octubre de 2025, se encontraban los problemas que generaban los códigos QR de uno de los paneles del inicio del recorrido por el centro de interpretación o la oxidación de los nuevos cañones integrados en la batería militar.

Cerramiento de gran parte del perímetro con un vallado metálico

Aunque el Consell no ha informado de si se han solucionado por completo, lo que resulta evidente es que el Centro de Interpretación de sa Caleta luce un aspecto renovado con el cerramiento de gran parte del perímetro con un vallado metálico de 1,5 metros de altura, para cerrar una superficie total de 15.827 metros cuadrados. Hasta ahora, sólo había verja en una superficie muy pequeña de esta importante zona arqueológica, en la única parte que estaba museizada antes de que abriera el centro, y donde se pueden observar restos de muros de algunas casas, estrechas calles y un horno.

Cabe destacar que las obras para habilitar este espacio, que tuvieron un importe de aproximadamente 214.400 euros, comenzaron el 28 de agosto de 2025 con el objetivo de reforzar la "protección, conservación y puesta en valor de uno de los espacios patrimoniales más importantes de la isla", según apuntó el Consell de Ibiza.

Zona museizada, en obras. / Toni Escobar

Inicialmente, la reapertura del Centro de Interpretación de sa Caleta estaba prevista para el 1 de abril, según informó el Consell a Diario de Ibiza, por lo que se ha producido un ligero retraso respecto a las previsiones iniciales. Esto ha impedido que el recinto reabra coincidiendo con la celebración de la Semana Santa en la isla y con la llegada de los primeros turistas de la temporada.

En principio, una vez reabra sus puertas al público, los planes del Consell pasan por que permanezca abierto durante todo el año. Eso sí, por el momento, los horarios de visita facilitados por la máxima institución insular solo abarcan hasta octubre.