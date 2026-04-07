Cayetano Rivera y Tamara Gorro, juntos en Ibiza en Semana Santa: las pistas que confirman su escapada secreta

La relación entre Tamara Gorro y Cayetano Rivera sigue generando titulares, y su última escapada a Ibiza durante la Semana Santa no ha pasado desapercibida. Aunque ninguno de los dos ha compartido imágenes juntos, varias pistas en redes sociales apuntan a que han disfrutado del mismo destino… y prácticamente en los mismos lugares.

Por un lado, el torero fue visto en el Chiringuito La Chismosa, situado en Cala Olivera, donde accedió a fotografiarse con fans que coincidieron con él durante su estancia.

Casi al mismo tiempo, Tamara Gorro compartía en su perfil de Instagram varias imágenes desde esa misma cala, además de otras localizaciones icónicas de la isla, donde se la ha podido ver disfrutando del sol, el mar y planes con amigos.

El perfil bajo de la pareja durante la escapada

La coincidencia de ambos en un enclave tan concreto ha disparado las especulaciones, y refuerza la idea de que la pareja habría optado por mantener un perfil bajo durante estos días de descanso, evitando posar juntos públicamente.

Mientras tanto, la influencer ha seguido mostrando su escapada con total naturalidad, compartiendo momentos en distintos puntos de Ibiza, desde playas hasta atardeceres y planes gastronómicos, dejando claro que la isla sigue siendo uno de sus destinos favoritos.

La gastronomía local también ha tenido su protagonismo, con instantáneas de Gorro degustando pan con alioli, uno de los clásicos de la cocina mediterránea. Además, la influencer ha capturado algunos de los momentos más mágicos del día, como la puesta de sol frente al mar y el ambiente único del atardecer ibicenco.

Uno de los momentos más llamativos ha sido su visita a un conocido restaurante en la zona de Sant Antoni, famoso por sus vistas al atardecer, donde disfrutó de una velada especial al caer la tarde.