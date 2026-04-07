La casa de ‘Gran Hermano’, a la venta en Ibiza: lujo, cristaleras y un pequeño problema llamado intimidad

El portal inmobiliario Idealista siempre deja anuncios curiosos, pero de vez en cuando aparece alguno que parece pensado para quienes disfrutan viviendo, literalmente, de cara al público. Es el caso de una vivienda a la venta en Ibiza que bien podría presentarse como la versión doméstica del famoso programa televisivo 'Gran Hermano': una casa de lujo, sí, pero con tanta superficie acristalada que la intimidad parece un extra no incluido en el precio.

Lo primero que llama la atención es que se trata de un bajo. Y eso, unido a la abundancia de ventanales, convierte cada estancia en una especie de escaparate residencial. No hablamos de un par de ventanas bien orientadas para ganar luz natural, sino de una apuesta decidida por el cristal como forma de vida. Tanto, que la vivienda ya viene con las cortinas puestas. Un detalle que no es precisamente decorativo: sin ellas, desde la calle tendrían visión directa del interior.

La situación alcanza su máximo esplendor en la cocina, que más que una cocina convencional parece un pasillo acristalado. Cocinar aquí puede convertirse en una actividad casi performativa, porque quien pase por fuera tiene bastantes posibilidades de seguir el menú del día sin necesidad de invitación. Preparar un café, abrir la nevera o fregar los platos entra así en la categoría de acto semipúblico.

Una de las estancias con las cortinas cerradas. / idealista

El dilema que plantea la vivienda es tan sencillo como incómodo: si se corren las cortinas para ganar privacidad, la casa pierde buena parte de su luz. Si se abren para que entre claridad, también entra la mirada ajena. En otras palabras, el comprador potencial deberá elegir entre vivir en una luminosa pecera o en un elegante refugio en penumbra.

Todo ello da forma a una de esas paradojas inmobiliarias que tanto juego dan: una casa de lujo en Ibiza en la que el verdadero bien escaso no parece ser el espacio, ni el diseño, ni la ubicación, sino algo mucho más básico: poder estar dentro sin sentir que formas parte del paisaje urbano.

¿Intimidad o luz?

Porque al final la pregunta no es cuántos metros cuadrados tiene ni cómo está decorada. La gran cuestión es otra: una casa de lujo sin intimidad o sin luz, ¿qué eliges? Si aun así alguien está dispuesto a vivir expuesto, la vivienda en cuestión se encuentra en el centro de Santa Eulària en una nueva urbanización. Tiene 125 metros cuadrados, dos habitaciones y dos baños.

El 'parking', que seguro tiene más privacidad, se vende aparte por 60.000 euros. El precio de la vivienda es de 715.000 euros. "Esta exclusiva propiedad ofrece una experiencia de vida sofisticada, combinando privacidad, confort y cercanía a todos los servicios", asegura el anunciante de este inmueble que seguro pintaba mejor en la maqueta que construido en superficie.