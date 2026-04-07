La campaña de la Renta 2025 en Ibiza: 24 deducciones autonómicas y novedades para familias y autónomos

La campaña de la rentacorrespondiente al ejercicio 2025 arranca este miércoles en Ibiza con un total de 24 deducciones autonómicas y varias novedades fiscales, entre ellas una nueva deducción para compensar gastos derivados de viviendas ocupadas ilegalmente, ha informado el Govern balear.

Esta nueva medida permitirá a los propietarios deducirse hasta un 40 % de los gastos asociados a inmuebles ocupados o con desahucios suspendidos por vulnerabilidad, con un límite de 500 euros, incluyendo tributos como el IBI, suministros o costes judiciales.

Otra de las principales novedades es la equiparación de los trabajadores autónomos a las familias numerosas y monoparentales en tres deducciones: la adquisición de libros de texto, los gastos de conciliación para menores de seis años y el alquiler de la vivienda habitual, lo que amplía su acceso a beneficios fiscales y eleva los límites de renta aplicables.

Asimismo, se incrementa el margen de renta en estas deducciones del 20 % al 30 % en el caso de las familias numerosas de categoría especial, con el objetivo de favorecer a los hogares con mayor carga económica.

El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha destacado este martes que la reforma fiscal impulsada por el Govern permite "que cada año haya más deducciones, más contribuyentes beneficiados y mayor ahorro", especialmente para las rentas medias y bajas, y ha recomendado revisar el borrador para aplicar correctamente las deducciones autonómicas.

Ocho nuevas deducciones

Durante la actual legislatura, el Govern ha creado ocho nuevas deducciones, entre ellas las relacionadas con el nacimiento o adopción, el apoyo a mayores de 65 años, el fomento del autoempleo o el alquiler de viviendas, además de mejorar otras cinco ya existentes para ampliar su alcance.

En la campaña anterior, correspondiente al ejercicio 2024, un total de 111.418 contribuyentes baleares se beneficiaron de alguna deducción autonómica, con un ahorro conjunto de 39,18 millones de euros y una media de 352 euros por persona.

Entre las deducciones más utilizadas destacaron las vinculadas al alquiler de vivienda habitual y a la adquisición de libros de texto, mientras que otras medidas como la deducción para arrendadores contribuyeron a incorporar viviendas vacías al mercado del alquiler.

El Govern subraya que estas medidas fiscales buscan aliviar la carga económica de los hogares y reforzar el acceso a la vivienda, la conciliación y la educación en el archipiélago.