Cambios en el 'parking' del hospital de Ibiza: la grúa retirará los coches de quienes hagan un mal uso

Los vehículos que permanezcan más de tres días estacionados en el 'parking' del Hospital Can Misses podrán ser retirados por la grúa municipal en aplicación de la nueva normativa de estacionamiento en vía pública del Ayuntamiento de Ibiza. El Área de Salud de Ibiza y Formentera ha impulsado estas nuevas medidas de control tras la entrada en vigor de la ordenanza municipal publicada en el BOIB el 12 de febrero de 2026, con el objetivo de garantizar un uso adecuado de los aparcamientos por parte de usuarios, familiares y profesionales del centro.

Desde el inicio de su puesta en marcha el aparcamiento del hospital ha estado en el punto de mira. Primero, por los elevados precios del estacionamiento, que lo convertían en uno de los aparcamientos más caros de la isla, a pesar de que estaba pensado para enfermos y acompañantes. Después, al convertirlo en gratuito tras años de petición de los usuarios, se comprobó que mucha gente empleaba este estacionamiento aunque no fuera al hospital, lo que desató las quejas de quienes tenían que ir a Can Misses y no encontraban aparcamiento. Llegó, incluso, a detectarse que una empresa de alquiler de vehículos lo usaba como su aparcamiento particular.

Máximo de 72 horas

Según la normativa municipal, el tiempo máximo de estacionamiento queda limitado a 72 horas. A partir de ese plazo, el Servicio del Parking del Hospital Can Misses podrá comunicar la infracción a la Policía Local de Ibiza, previa notificación al usuario mediante una nota en el vehículo, y proceder a su retirada con grúa a partir del tercer día.

La única excepción prevista es en casos de ingreso hospitalario que impidan retirar el vehículo dentro del plazo establecido, siempre que esta circunstancia se comunique al personal del Área de Salud en la garita del aparcamiento o a través del teléfono 680960921 para obtener la correspondiente autorización.El servicio de 'parking' realiza un control diario del tiempo de estacionamiento de los vehículos y mantiene contacto permanente con la Policía Local para informar de aquellos que superan el periodo permitido.

900 plazas de aparcamiento

El Hospital Can Misses dispone de 900 plazas de aparcamiento distribuidas en cuatro zonas: tres de ellas destinadas a usuarios (P1, P2 y P4), con un total de 600 plazas, y una para profesionales (P3), con 300 plazas.

Estas medidas se suman a las implantadas en septiembre de 2023, como la bajada de barreras, que, según un estudio encargado a la Sociedad Concesionaria Gran Hospital Can Misses, permitió aumentar en un 5% el número de plazas libres, reducir prácticamente la presencia de vehículos de larga estancia y mejorar la rotación. El informe también concluyó que el 70% de los vehículos estacionados permanecen menos de tres horas en el 'parking' del hospital.

Durante 2025, la grúa municipal retiró nueve vehículos estacionados indebidamente en estas instalaciones.

El director gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Eduardo Escudero, ha señalado que “es prioritario que sean los usuarios del Hospital Can Misses, sus familiares y los empleados quienes puedan hacer uso de los diferentes aparcamientos con facilidad” y ha añadido que se siguen impulsando medidas “para acabar con la utilización inadecuada del 'parking' y que sea utilizado por quienes realmente lo necesitan: los pacientes”.

Pero no sólo del de Can Misses se hace un uso indebido. Recientemente, una influencer denunció en redes la situación que había vivido al tener que acudir al servicio de Urgencias del centro de salud de Sant Antoni con una de sus bebés: no pudo aparcar en el centro porque todas las plazas estaban ocupadas, en su mayoría por personas que habían acudido a Sant Antoni para asistir al Concurs Mundial d'Arròs de Matances.