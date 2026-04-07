La calidad del aire en Ibiza se mantuvo en niveles "muy buenos" durante 2025

La calidad del aire en la isla de Ibiza se mantuvo en niveles “muy buenos” a lo largo de 2025, sin registrar episodios que superaran los umbrales considerados perjudiciales para la salud en el caso del dióxido de nitrógeno (NO2), uno de los principales contaminantes asociados a la combustión de combustibles fósiles en vehículos e industrias. Así lo reflejan los datos del Servicio de Cambio Climático y Atmósfera del Govern balear, analizados por el Observatorio de Sostenibilidad de IbizaPreservation dentro del Informe de Sostenibilidad de Ibiza 2025, actualmente en elaboración y financiado por el Consell Insular d’Eivissa. La entidad ha dado a conocer este balance con motivo del Día Mundial de la Salud.

Según el análisis, el 98,65 % de los registros de NO2 tomados en las estaciones de Sant Antoni, Can Misses y es Torrent se situaron durante 2025 por debajo de los 80 microgramos por metro cúbico, un umbral que se corresponde con una calidad del aire “muy buena”. El 1,35 % restante se clasificó como “bueno”. Además, desde 2021 no se ha producido ninguna superación del nivel considerado perjudicial para la salud, fijado en 201 microgramos por metro cúbico.

La media anual de este contaminante se situó en 6,45 microgramos por metro cúbico, muy por debajo del límite legal vigente, establecido en 30. Desde el Observatorio recuerdan que, aunque el dióxido de nitrógeno puede tener efectos negativos sobre la salud y el medio ambiente, los valores registrados en Ibiza siguen siendo bajos.

También el dióxido de azufre (SO2) presentó durante todo el año valores “muy buenos” en todas las estaciones de medición, con concentraciones inferiores a los 100 microgramos por metro cúbico. Este gas, ligado igualmente a procesos de combustión, puede provocar afecciones respiratorias, aunque en Ibiza mantiene niveles reducidos de forma sostenida en los últimos años.

El comportamiento fue distinto en el caso del ozono troposférico (O3), que registró seis episodios por encima del valor límite máximo diario de 120 microgramos por metro cúbico, todos ellos localizados en la estación de Sant Antoni. Este contaminante secundario se forma a partir de reacciones químicas en presencia de radiación solar, por lo que su concentración depende en gran medida de las condiciones meteorológicas.

En cuanto a las partículas en suspensión PM10, se contabilizaron 33 superaciones del valor límite diario de 50 microgramos por metro cúbico a lo largo del año, repartidas en 25 días. Aunque la cifra se acerca al máximo legal permitido de 35 superaciones anuales, los valores se mantienen dentro de la normativa. La mayoría de estos episodios se registraron en la estación de Can Misses durante los meses de verano y podrían estar relacionados con factores como el tráfico, la actividad energética o la intrusión de polvo en suspensión.

Creciente presión sobre el entorno

La técnica del Observatorio de Sostenibilidad, Inés Roig, subraya que es fundamental seguir monitorizando este indicador para anticipar posibles cambios y garantizar que la calidad del aire se mantenga en niveles adecuados, en un contexto de creciente presión sobre el territorio.

Los datos de 2025 reflejan además un cambio en la red de control, ya que la estación urbana de Dalt Vila dejó de operar en marzo del pasado año, una circunstancia que limita en algunos parámetros la comparación con ejercicios anteriores.

Desde IbizaPreservation recuerdan que la calidad del aire es uno de los indicadores clave para medir la sostenibilidad de la isla, al estar directamente vinculada tanto a la salud de la población como al impacto de la actividad humana sobre el entorno.