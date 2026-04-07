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Baños de sol

Baños de sol | N. G. M.

Baños de sol | N. G. M.

Con la subida de las temperaturas, muchos aprovecharon el fin de semana de Pascua para dejarse caer por las playas. El baño, eso sí, fue sobre todo de sol, porque el mar todavía está para valientes. La imagen, captada en ses Figueretes, confirma que en cuanto sube el termómetro, en Ibiza no se tarda en sacar la toalla.

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