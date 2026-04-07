El Banco de Sangre y Tejidos anuncia niveles "críticos" de las reservas y urge a donar sangre en Ibiza

Las reservas de sangre han descendido de forma significativa durante la Semana Santa, hasta niveles "críticos", anuncia el Banco de Sangre y Tejidos de Baleares, que hace un llamamiento urgente a la donación. Esta situación que se repite cada año por el cambio de rutinas y el aumento de desplazamientos afecta especialmente al abastecimiento del grupo A+. Piden a la ciudadanía que acuda a donar en los próximos días y que ayude a recuperar los niveles óptimos de las reservas, "imprescindibles para garantizar la atención sanitaria", recalcan en una nota.

En la isla de Ibiza se podrá donar el miércoles en el Paracio de Congresos Santa Eulària de 16.15 a 20.15 horas y el jueves en Ibiza en el antiguo hospital Can Misses de 8.30 a 14 horas.

Entre las donaciones más necesarias de reforzas se incluyen las del grupo A positivo (A+), pero afirman que todas las donaciones son necesarias y bienvenidas, dado que cada grupo sanguíneo cumple un papel esencial en la atención a los pacientes.

Donaciones constantes

Desde el Banco de Sangre recuerdan que la actividad hospitaliaria continúa con normalidad y que la demanda de sangre no se detiene, por lo que es imprescindible mantener un ritmo constante de donaciones para garantizar la atención a los pacientes, las intervenciones quirúrgicas, los tratamientos oncológicos y las urgencias. "Una sola donación puede salvar hasta tres vidas y donar sangre es un gesto sencillo y seguro", recuerdan.

Insisten, a su vez, en la importancia de donar de manera regular, "especialmente en momentos como el actual", cuando las reservas han descendido a niveles que pueden comprometer la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

Quién puede donar

El Banco de Sangre detalla que pueden donar sangre las personas sanas de entre 18 y 65 años, que pesen más de 50 kilos. Recuerdan que es importante no acudir en ayunas y llevar un documento identificativo. Aconsejan a los interesados reservar cita previa en la web www.cita.donasang.org, pero afirman que también se atenderá a quienes acudan sin cita.