Arte entre Makaroff y Belém en Ibiza

Dos destacados artistas residentes en Ibiza muestran sus obras en abril a modo de entrada de una potente primavera cultural que abarca pintura, escultura, música a raudales y fotografía de gran nivel.

El artista portugués Mário Belém con su obra. / Juan Suárez y Didac Serra

Rebeca Pérez, Eva Perera y el artista ante su obra. / Juan Suárez y Didac Serra

Escultura denominada ‘No me vengas con cuentos’. / Juan Suárez y Didac Serra

La artista posa imitando a uno de sus lienzos. / Juan Suárez y Didac Serra

La artista Miranda Makaroff cuelga una veintena de sus obras bajo el nombre ‘Ksar Living for Easter’ en la galería Ksar de la carretera de Sant Joan durante todo el mes de abril. La muestra, comisariada por Alberto Cortés, presenta piezas de archivo de la colección privada de este coleccionista que recoge diferentes épocas y trabajos de Makaroff. Cortés es gran admirador del «uso del color, espíritu libre y la increíble energía que corre por cada una de sus obras. Miranda trae emoción, humor y vida en todo lo que crea», dice. La multidisciplinar creadora se mostró entusiasmada en el cóctel de apertura del pasado Jueves Santo: «Esta exposición es una retrospectiva de mis trabajos en diferentes épocas y estilos y estoy contenta con la acogida y cantidad de amigos que la han visitado».

Una de las obras de la retrospectiva de Makaroff. / Juan Suárez y Didac Serra

El artista, ilustrador digital y diseñador gráfico portugués Mário Belém presentó el mismo día y hora su nuevo trabajo de esculturas de madera de arte urbano compuestas por imágenes y palabras que se yuxtaponen componiendo narrativas visuales de carácter mágico que se sostienen en un equilibrio entre lo familiar y lo inusual de la condición humana.

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La pintora Miranda Makaroff presenta una retrospectiva en la galería Ksar de Sant Joan. / Juan Suárez y Didac Serra

Las trece obras que componen la exposición que cuelga en la galería Obra 23 de Can Bufí hasta el 30 de abril son «un tributo a los pequeños mundos que cada uno construye para protegerse: nichos narcisistas, altares privados y realidades escenificadas con una curaduría obsesiva para el consuelo ajeno», según el artista. Esta muestra es «una reflexión crítica sobre la creciente polarización social, donde toda opinión es negociable, toda perspectiva se proclama definitiva y la intolerancia se presenta como lucidez. Los recuerdos de la infancia y los dichos de las madres forman parte del hilo narrativo de esta exhibición».