Animales
Alerta en Ibiza: avistan una enorme serpiente en el río de Santa Eulària
Un vídeo muestra una serpiente de herradura de casi dos metros en Santa Eulària
Sorpresa y cierta inquietud en Santa Eulària tras el avistamiento de una serpiente de gran tamaño en las rocas del río. Un usuario de Instagram ha compartido un vídeo en el que se aprecia al animal parcialmente oculto entre las piedras, lo que ha dificultado ver su longitud completa.
Según el testimonio, la serpiente podría medir entre 1,6 y 1,8 metros, un tamaño considerable que llama la atención. El propio testigo asegura que se trataría de una serpiente de herradura, una especie conocida en Baleares.
El ejemplar se encontraba encajada entre las rocas, lo que impidió una identificación total a simple vista, aunque por sus características y patrón quienes la vieron están convencidos de que se trata de esta especie.
Cabe recordar que la serpiente de herradura no es venenosa, aunque su presencia, especialmente cuando alcanza grandes dimensiones, puede causar alarma. Expertos recomiendan mantener la distancia y no intentar interactuar con estos animales en caso de avistamiento.
Este nuevo episodio vuelve a poner sobre la mesa la creciente presencia de serpientes en diferentes puntos de Ibiza, un fenómeno que en los últimos años ha generado preocupación en la isla.
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