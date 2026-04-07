El alcalde de Sant Antoni atribuye el aumento de delitos a la "falta de recursos que el Estado destina a Ibiza"

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, ha atribuido el aumento de la criminalidad en el municipio a la "falta de recursos que el Estado destina a Ibiza" reivindicado que la Policía Local, que acaba de estrenar como nuevo jefe a Tomás Monzó, a menudo realiza tareas que están fuera de su jurisdicción. Según los datos facilitados por el Ministerio del Interior, el año pasado crecieron un 15% los delitos detectados en el municipio, que pasaron de 2.194 en 2024 a 2.515 en 2025.

"La Policía Local acaba haciendo muchas tareas que no tendría que hacer y por eso nos hemos visto obligados a ampliar la plantilla de la Policía Local con estos diez nuevos agentes. Pero son cuestiones que tendría que resolver la Guardia Civil por sí sola, y no estar continuamente tirando de la Policía Local. Al final el Estado se ahorra unos recursos que tiene que aplicar el Ayuntamiento", lamentó Serra ante la prensa tras la presentación del nuevo máximo responsable del cuerpo.

Tomás Monzó, nuevo jefe de la Policía Local de Sant Antoni / J.A.Riera

El alcalde recordó que la Guardia Civil realiza "refuerzos puntuales" con la llegada de la temporada turística, pero que "tampoco quedan muy claros los datos de la gente que viene ni el tiempo que viene". "Lo que hace falta aquí es presencia continua. Una vez más, reclamamos al Estado que invierta. Si hay un aumento de delitos en Sant Antoni es por la falta de recursos que el Estado destina a Ibiza", aseguró.

Ocho agentes contra el intrusismo

Por su parte, la concejala de Seguridad Ciudadana, Neus Mateu, destacó que están "haciendo mucho trabajo para mejorar la seguridad y la convivencia entre turistas y residentes". Entre las medidas en marcha, explicó que ya se ha publicado la convocatoria para reclutar a cuatro nuevos agentes contra el intrusismo y doblar la plantilla actual, que pasará a contar con ocho efectivos en la próxima temporada, lo que supone "un salto importante" en este apartado.

En cuanto a la ampliación de las cámaras de seguridad instaladas en el municipio, hasta un total de 119, Mateu avanzó que durante este mes de abril se firmará el contrato y que, desde ese momento, la empresa adjudicataria tendrá 45 días para completar su instalación, por lo que esperan que no haya problemas para que estén "a pleno rendimiento" antes de verano.