Más de 155.500 euros en ayudas a entidades vecinales, deportivas y culturales de Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha aprobado este martes en junta de gobierno local un total de 155.500 euros en siete subvenciones a distintas asociaciones y entidades del ámbito cultural, deportivo y vecinal del municipio por un importe total de más de, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

En concreto, la junta de gobierno local ha aprobado subvenciones nominativas de 15.000 euros para la Asociación de Arte y Cultura TETRA; 25.000 euros para el Obispado de Ibiza y Formentera; 25.000 euros para el Club Náutico Ibiza; 15.000 euros para la Asociación de Vecinos de sa Capelleta; 17.000 euros para la Asociación de Vecinos de es Pratet; 18.500 euros para la Asociación de Vecinos de es Clot, y 40.000 euros para la Asociación Cinematográfica de Ibiza Ibicine.

El Ayuntamiento sostiene que con estas subvenciones "continúa mostrando su firme apuesta por ayudar a aquellas entidades que contribuyen a la dinamización social y cultural de los barrios del municipio y a mantener vivas las tradiciones y patrimonio cultural y artístico".

Incremento de la partida

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ya había informado días atrás de que el Ayuntamiento había incrementado la partida destinada a las subvenciones para las asociaciones de vecinos del municipio, que pasa de 115.000 euros a 165.000 euros a lo largo del año, lo que supone un aumento del 43,5% respecto a la partida de 2025. Según el equipo de gobierno, esta decisión responde a su voluntad de reforzar el tejido asociativo y continuar con el apoyo a las entidades que contribuyen a dinamizar la vida en la ciudad.

Además, Triguero ha explicado que este aumento también responde a las peticiones trasladadas por las asociaciones de vecinos durante los encuentros del programa 'El alcalde mes a prop', que se celebran periódicamente en los diferentes barrios del municipio y que permiten, según el alcalde, escuchar de primera mano las necesidades y propuestas de los residentes de Ibiza.

Según el Ayuntamiento, las subvenciones permitirán financiar actividades de dinamización social y cultural, talleres, mantenimiento de espacios culturales, encuentros de vecinos, así como otras iniciativas destinadas a promover la convivencia, el arte, la cultura y la participación en los barrios y, en general, en la ciudad de Ibiza. "Seguiremos trabajando de la mano de las asociaciones y entidades del municipio para continuar mejorando la vida en los barrios y fortaleciendo la participación ciudadana", ha concluido Triguero.