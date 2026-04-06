Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desalojo en IbizaVivienda de IbizaSemana Santa en IbizaAccidente en IbizaDetención en Ibiza
instagramlinkedin

Música

"He sufrido muchísimo, he llorado un montón": la dj de Ibiza BJones muestra desde el hospital su lucha contra el cáncer

La artista comparte fotos y vídeos de esta etapa marcada por la medicación, el dolor y la pérdida de movilidad, pero asegura que todo va "en la dirección correcta"

La dj BJones tiene problemas para mover sus manos.

La dj BJones tiene problemas para mover sus manos.

Instagram

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

La dj BJones, quien se encuentra afrontando un agresivo tratamiento contra el cáncer linfático que padece desde hace meses, ha compartido en sus redes sociales algunos de los efectos secundarios que está sufriendo. A través de una publicación en Instagram, la artista mostró varias fotos y vídeos acompañados de su tema 'Side Effects', una canción que, según explica, nace precisamente de esta etapa marcada por la enfermedad y sus consecuencias físicas.

"Esta canción está escrita desde todos los efectos secundarios que estoy viviendo", escribe la dj en su último post, en el que detalla cómo está siendo este proceso. "Mi mano izquierda está dormida, pero trabaja cada día para despertar. He perdido el pelo, pero mi bigote crece más fuerte que nunca", relata con una mezcla de crudeza y sentido del humor.

BJones muestra los efectos secundarios de su tratamiento contra el cáncer.

BJones muestra los efectos secundarios de su tratamiento contra el cáncer. / Instagram @bjonesdj

BJones también explica que sus piernas "siguen luchando con microinfartos en las caderas y síndrome piramidal" y que ya ha atravesado "tres episodios", aunque asegura que continúa "en el proceso de volver a caminar". A ello se suma una medicación muy fuerte, incluida morfina. "Algo que nunca imaginé en mi vida y me deja literalmente en otro planeta", confiesa.

Pese a la dureza de los efectos secundarios, la artista lanza un mensaje esperanzador sobre la evolución médica. "Y aun así, lo más importante: el tratamiento y la quimio están funcionando muy bien. Todo va en la dirección correcta", afirma. "Los efectos secundarios son duros, pero también forman parte del camino", añade.

La dj BJones realiza ejercicios de rehabilitación en una piscina.

La dj BJones realiza ejercicios de rehabilitación en una piscina. / Instagram @bjonesdj

A ese testimonio se suma además una storie en la que BJones cuenta desde el hospital que lleva cinco días ingresada por un síndrome piramidal sin haber podido ser atendida por la unidad del dolor debido a los festivos de Semana Santa. "He sufrido muchísimo, he llorado un montón", asegura en el vídeo. La dj explica, no obstante, que finalmente esa misma tarde ha sido infiltrada y que ya se encuentra algo mejor. "Mañana empiezo mi tercera quimio y ahí sigo, luchando", dice al final de la grabación.

La artista fue diagnosticada en enero y desde entonces ha ido relatando su proceso a través de las redes sociales, siempre con un discurso cargado de fortaleza. "Lo voy a superar al 100%", aseguraba entonces.

Noticias relacionadas y más

Durante estos meses, BJones también ha seguido vinculando la música con su experiencia personal desde el hospital, donde ya ha presentado dos nuevos temas: primero 'Side Effects' y después 'Stronger'.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Accidente en Ibiza: un autobús y dos coches colisionan en el cruce de los Cazadores
  2. El asentamiento más grande de Ibiza empieza a extinguirse: «A los saharauis nunca nos han dado derechos en España»
  3. Ibiza desalojará el campamento chabolista de sa Joveria por motivos sanitarios y de seguridad
  4. Máxima tensión con el allanador de una vivienda en Ibiza: '¡Pégame un tiro!
  5. Nos gritaba que estaba endemoniado': el dramático relato de los inquilinos de la casa asaltada en Ibiza
  6. Vivienda en Ibiza: Desahuciada de la casa de su suegra tras romperse la relación con su hijo
  7. El excitante avistamiento de un flamenco con el culo en pompa en ses Salines de Ibiza
  8. Se busca a Canela, una perra de apoyo emocional desaparecida en Ibiza

"He sufrido muchísimo, he llorado un montón": la dj de Ibiza BJones muestra desde el hospital su lucha contra el cáncer

Trabajadores de Globalia denuncian incumplimientos de servicios mínimos en ocho aeropuertos, entre ellos Ibiza

Trabajadores de Globalia denuncian incumplimientos de servicios mínimos en ocho aeropuertos, entre ellos Ibiza

El paro baja un 8,1 % en Baleares respecto a marzo de 2025: hay 26.518 desempleados en las islas

El paro baja un 8,1 % en Baleares respecto a marzo de 2025: hay 26.518 desempleados en las islas

Obras "de emergencia" en el colegio Can Misses de Ibiza: Intervención integral en el pasillo central, cambios de cubiertas y nuevo sistema de drenaje en el patio

Obras "de emergencia" en el colegio Can Misses de Ibiza: Intervención integral en el pasillo central, cambios de cubiertas y nuevo sistema de drenaje en el patio

Interceptan a dieciséis migrantes en la zona de s’Estufador en Formentera

Interceptan a dieciséis migrantes en la zona de s’Estufador en Formentera

Semana primaveral en Ibiza y Formentera: ¿cuándo vuelve la lluvia?

Semana primaveral en Ibiza y Formentera: ¿cuándo vuelve la lluvia?

‘Fragments de vida’, la nueva propuesta de microteatro de Píndoles Teatrals en Ibiza

Cae una red en Balears con ocho detenidos por falsificar empadronamientos de inmigrantes

Cae una red en Balears con ocho detenidos por falsificar empadronamientos de inmigrantes
Tracking Pixel Contents