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Semana primaveral en Ibiza y Formentera: ¿cuándo vuelve la lluvia?

Las Pitiusas encadenarán varios días de cielos poco nubosos y temperaturas agradables antes del regreso de las precipitaciones

Ibiza disfruta una semana con temperaturas primaverales.

Ibiza disfruta una semana con temperaturas primaverales. / Nuria García Macias

Jessica Merodio

E.P.

Ibiza

Ibiza y Formentera arrancan la semana con tiempo estable y primaveral, con varias jornadas de sol y ausencia de lluvias al menos hasta el viernes, aunque la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a un cambio de tendencia de cara al fin de semana, cuando volverán a aparecer las precipitaciones en las Pitiusas.

Según la predicción de Aemet, el escenario más probable pasa por cielos poco nubosos o despejados entre este lunes y el viernes, y por un repunte de la inestabilidad el sábado y, sobre todo, el domingo.

El pronóstico del tiempo en Ibiza

El pronóstico del tiempo en Ibiza / Aemet

El portavoz de Aemet, Rubén del Campo, ha señalado que la estabilidad será la nota predominante al inicio de la semana. El tránsito de una borrasca por el Atlántico dejará lluvias en la península, pero esa borrasca no alcanzará a Baleares, donde las temperaturas subirán ligeramente.

En Ibiza, la previsión apunta a máximas de entre 20ºC y 23ºC, siendo el miércoles la jornada de más calor. El fin de semana, las máximas no superarán los 18ºC, mientras que las mínimas oscilarán entre los 8 grados de este lunes y los 11 previstos para el miércoles y el viernes.

El pronóstico del tiempo en Formentera.

El pronóstico del tiempo en Formentera / Aemet

En Formentera, las temperaturas serán un tanto más bajas: los valores máximos se moverán entre los 17ºC y los 19ºC, con mínimas de entre 12ºC y 14ºC durante la semana, bajando a 11ºC el domingo.

La probabilidad de lluvias, en principio, es del 0% durante los próximos cinco días, mientras que para el sábado Aemet la eleva al 55% y para el domingo al 85%, en una señal de que el tiempo podría romper la dinámica primaveral durante el fin de semana.

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De esta forma, la primavera se instala en Ibiza y Formentera al menos durante buena parte de la semana, con temperaturas agradables y sin lluvias en el horizonte inmediato, aunque la previsión de Aemet deja abierta la puerta a un regreso del paraguas en el fin de semana.

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