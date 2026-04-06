Obras "de emergencia" en el colegio Can Misses de Ibiza: Intervención integral en el pasillo central, cambios de cubiertas y nuevo sistema de drenaje en el patio

La Conselleria de Educación y Universidades ha ejecutado y finalizado varias actuaciones de emergencia en el interior y exterior del colegio Can Misses. Las instalaciones sufrieron graves daños debido a la dana que se registró a finales de septiembre de 2025. Las lluvias intensas ocasionaron filtraciones, inundaciones y afectaciones estructurales que obligaron a suspender la actividad docente en aquel momento para garantizar la seguridad del alumnado y del personal del centro.

A través de la Dirección Territorial de Educación en Ibiza y Formentera, las reparaciones han tenido un valor de 115.218 euros. Para comprobar las mejoras realizadas, Antoni Vera, conseller de Educación y Universidades, visitó recientemente el centro, junto al secretario autonómico de Desarrollo Educativo, Mateu Suñer, y el director territorial de Educación de Ibiza y Formentera, Juan Álvarez.

Daños en el interior del colegio

Según indica la Conselleria, las inundaciones provocaron daños destacados en el pasillo central del colegio, lo que requirió una intervención integral para restituir la funcionalidad del espacio. Se retiraron los materiales malogrados, se renovó completamente el techo y la impermeabilización y se reconstruyó el pavimento.

También se mejoró el sistema de evacuación de aguas y se actuó en la cubierta del segundo piso, que presentaba problemas de estanqueidad. Se retiró el pavimento preexistente, se crearon nuevas pendientes, se instaló una impermeabilización nueva y se colocó un pavimento exterior antideslizante para reforzar la seguridad del centro, apuntan desde Educación. El coste de estas actuaciones ha sido de 41.021 euros.

La dana también afectó la cubierta principal y las siete cubiertas secundarias del colegio. En la cubierta principal se retiraron los elementos que dificultaban el acceso, se efectuó una limpieza completa y se colocó una nueva impermeabilización. En cuanto al resto de cubiertas, se repararon las juntas y se reforzó la impermeabilización para prevenir nuevas filtraciones. Estas intervenciones han costado 44.825 euros.

Cambios en el patio del colegio

Por otro lado, el patio interior fue objeto de una actuación específica. Se sustituyó todo el pavimento, se reconstruyó la junta impermeable del ventanal y se reconfiguró completamente el sistema de drenaje, con arquetas reubicadas y un tubo de mayor diámetro para mejorar el desagüe. Además, se generaron nuevas pendientes para garantizar una evacuación óptima del agua y prevenir posibles inundaciones en episodios de lluvia intensa. Estas mejoras han supuesto una inversión de 29.371 euros.

Desde la conselleria también informan de que paralelamente a estas obras avanzan las tareas de construcción del nuevo gimnasio del CEIP Can Misses. Estas estuvieron paralizadas durante más de cuatro meses el año pasado debido a los desperfectos que ocasionó la dana 'Alice' y la "diferencia de opiniones" que surgió con la empresa adjudicataria de las obras, Sa Torre Construcciones y Mejoras —según indicaron los padres de los alumnos que acuden al centro durante la protesta que organizaron el noviembre pasado—. Debido a estas, el gimnasio no quedó finalizado antes de que acabara 2025, como se esperaba en un principio.

Ahora, la Conselleria apunta que el nuevo gimnasio estará terminado para el próximo curso, 2026-2027. El proyecto está dotado con un presupuesto de 800 mil euros y consistirá en la construcción de un edificio de 9x18 metros destinado a actividades deportivas, un porche de conexión que funcionará como patio exterior y nuevos lavabos con acceso directo desde el patio.