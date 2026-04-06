Llega la XVII Fira d’Estocs de primavera a Santa Eulària: moda, música y descuentos

La XVII Fira d’Estocs de Primavera volverá a llenar de actividad comercial y ambiente festivo el centro de Santa Eulària el próximo 11 de abril, en una jornada que reunirá a 49 estands con propuestas para todos los públicos y que incluirá, además, el sorteo de 1.000 euros en cupones para gastar en establecimientos de la Villa del Río.

La cita, ya consolidada como uno de los grandes escaparates del comercio local, se celebrará entre las 10 y las 20 horas en las calles Sant Jaume e Isidor Macabich, desde el cruce con Sant Jaume hasta la conocida plaza del Cañón. A lo largo de todo el día, vecinos y visitantes podrán recorrer una feria en la que predominan los negocios de ropa, aunque también habrá presencia de jugueterías, floristerías, óptica y orfebrería, entre otros sectores.

Un impulso al comercio de proximidad

La Fira d’Estocs de Primavera suma así una nueva edición con el objetivo de seguir reforzando el comercio de proximidad en Santa Eulària. La propuesta permitirá a los asistentes apoyar a los negocios del municipio mientras aprovechan ofertas especiales, gangas exclusivas y descuentos en una amplia variedad de productos. La feria se ha convertido en un motor para dinamizar la actividad comercial del pueblo, al reunir en una sola jornada a decenas de establecimientos y ofrecer una oportunidad tanto para los comercios como para los compradores.

XVII Fira d'Estocs de primaver de Santa Eulària de años anteriores / Prensa Ayuntamiento Santa Eulalia

Conciertos, juegos y facilidades para aparcar

Junto a la actividad comercial, la música será otro de los grandes atractivos de esta edición. El programa contará con actuaciones en directo de Swingin Tonic, Kandela Mi Son, Eivisurfers y Cotton Cactus, a lo que se sumarán juegos para los más pequeños.

Además, a través de las redes sociales de @santaeularia_on, se pondrá en marcha un sorteo de 1.000 euros en cupones para gastar en comercios de Santa Eulària. Como incentivo añadido para quienes se desplacen desde otros puntos de la isla, las compras realizadas en la feria permitirán obtener dos horas gratuitas de estacionamiento en el aparcamiento público soterrado del Paseo de la Paz.

Estands de la Fira d'Estocs de primavera de años anteriores / Prensa Ayuntamiento Santa Eulalia

Los comercios participantes

La relación de participantes en esta XVII Fira d’Estocs está formada por los negocios A Ver..., Al-lots Toy Planet, Al-lots Moda Infantil y Juvenil, Pericultura y Eco, Artnatur, AVEHMPA - Asociación Vendedores Hippy Market Punta Arabí, Bienestar Ibiza, Boutique Dúo, Colores de Ibiza, Companatge, Floristería El Ramo de Flores, Fluxà Ibiza, Hakuna Matata, Intersport Holidayss, Kumbia Ibiza, Li&Yu Moda, Lizard of Oz, Lomar Ibz y Maternity Plus.