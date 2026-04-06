Que hayan aparecido en solo una semana tres cadáveres de migrantes en las costas pitiusas, uno de ellos el de una mujer que estaba embarazada. Un dato que habla a las claras de la tragedia a la que se enfrentan muchas personas dispuestas a poner su vida en juego por encontrar una incierta vida mejor. El drama continúa en el Mediterráneo.

Llama la atención

Las denuncias sobre el mal servicio del transporte público en Ibiza que no dejan de llegar desde diferentes ámbitos y más, desde la caótica puesta en funcionamiento de la nueva contrata. La última llega desde el instituto Isidor Macabich de Vila, cuyos alumnos, padres y profesores tuvieron muchos problemas para poder llegar al centro el miércoles.

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Que el Ayuntamiento de Ibiza ya tenga fijada la fecha para el desalojo del campamento chabolista de sa Joveria, tras obtener la orden judicial. Será el próximo 21 de abril a las 10 de la mañana. Las personas que aún residen en el asentamiento lo han empezado a abandonar, pero habrá que esperar a que, como ha señalado el alcalde, el Ayuntamiento actúe con contundencia, pero también con sensibilidad.