Melqart Editorial publica la cuarta edición de Amílcar, la obra más reconocida de Juan Bonet Cardona

Melqart Editorial ha anunciado la publicación de la cuarta edición de 'Amilcar. El gran navegante fenicio', la obra más reconocida del escritor ibicenco Juan Bonet Cardona, un título que, según la editorial, sigue conquistando a nuevos lectores por su capacidad para descubrir el mundo fenicio, su cultura y sus costumbres de una forma rigurosa y accesible.

'Amílcar. El gran navegante fenicio' es una novela histórica que combina aventura, emoción y un sólido trasfondo documental. A través de la figura de Amílcar, un navegante que recorre las rutas comerciales del Mediterráneo, la obra adentra al lector en la civilización fenicia, sus rituales, su vida cotidiana, su relación con el mar y su influencia en los pueblos que encontró a su paso. La editorial destaca también su capacidad para acercar un mundo remoto y la presenta como una puerta de entrada para descubrir la riqueza cultural fenicia.

Desde su primera edición, la obra se ha consolidado como un referente dentro de la narrativa histórica ambientada en el Mediterráneo antiguo. Esta nueva edición, confirma el interés creciente por un libro que "sigue vivo" y que continúa generando debate, curiosidad y entusiasmo entre lectores de todas las edades. Con motivo de esta cuarta edición, Melqart Editorial ha preparado una serie de actividades para acercar el libro y su universo a la comunidad lectora. Juan Bonet Cardona participará durante el mes de abril en varios clubs de lectura de la isla.

Fechas y lugares de encuentros

Los encuentros previstos son los martes de abril, a las 20 horas, en el Club de Lectura de la Biblioteca Municipal de Santa Eulària; el miércoles 8 de abril, a las 20 horas, en el Club de Lectura En Gran de Sant Rafel', y el martes 14 de abril, a las 20 horas, en el Club de Lectura En Gran de Cala de Bou.

Según la editorial, estos encuentros ofrecerán la oportunidad de conversar con el autor sobre el proceso creativo, la figura histórica de Amílcar y la herencia fenicia en el Mediterráneo. Melqart Editorial contará además con un stand propio en el Día del Libro, donde prevé la presencia del autor para firmar ejemplares y conversar con los lectores. La editorial estará presente en los puntos habituales de celebración en Ibiza ciudad, Sant Antoni, Santa Eulària y Sant Llorenç.