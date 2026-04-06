"En Corona las cosas salen entre todos. Hacemos piña": el Consell reconoce a los vecinos por mantener vivas sus tradiciones

"Empezamos a recuperar lo que eran las tradiciones de la isla que se habían perdido". Con estas palabras resume María Ferrer Prats el sentido del trabajo que lleva impulsando durante años la Associació de Vesins de Corona y que ahora recibe el reconocimiento del Consell de Ibiza. El Premio al Mérito Ciudadano, que se entrega el 17 de abril en el centro cultural de Jesús, distingue a la entidad por su trayectoria y por una labor constante para conservar oficios, costumbres y paisaje en Santa Agnès.

María Ferrer Prats ya no ocupa la presidencia de la asociación desde hace dos meses, después de 15 años al frente, pero sigue vinculada al proyecto. Deja el cargo, explica, por el peso de la burocracia y del papeleo, que ahora asume otra persona de la directiva. Aun así, continúa formando parte de un trabajo que siente como propio y que, insiste, no pertenece a una sola persona. "El premio no es a mi persona, sino a la asociación", subraya. El reconocimiento llega, dice, como "una sorpresa grata", pero también como una forma de poner en valor un esfuerzo colectivo que en Corona entienden como algo más que la recuperación de unas prácticas antiguas, sino como una manera de defender la identidad de un pueblo.

La Associació de Vesins de Corona nace en Santa Agnès en 1987 con la idea de colaborar con las instituciones y ayudar a resolver problemas que afectan a los vecinos. Con el paso del tiempo, la entidad participa en la organización de las fiestas patronales y promueve numerosas actividades culturales, educativas y recreativas. Pero si hay una línea de trabajo que marca su trayectoria en los últimos años es la recuperación de tradiciones vinculadas al campo y a los antiguos oficios de Ibiza.

Encendido de la sitja en Santa Agnès / J.A. RIERA

Un reconocimiento al trabajo de todo un pueblo

María Ferrer Prats pone el foco en el carácter colectivo de esa tarea. "En la directiva somos 15, pero de socios somos 200 y pico. Esto es entre todos, entre el pueblo, hacemos piña", explica. Esa unión vecinal es la que permite sostener iniciativas que requieren tiempo, esfuerzo y constancia, y también la que da sentido a un premio que reconoce la conservación y promoción del patrimonio cultural de la isla.

La expresidenta recuerda estos 15 años como una etapa intensa, pero muy satisfactoria. "Han sido muy bonitos, se trabaja pero cuando haces algo que te gusta y lo haces con alegría, pues parece más llevadero", señala. En esa frase resume una dedicación que se mantiene viva y que sigue adelante pese al relevo en la presidencia. "Trabajábamos con mucha ilusión, muchas ganas y seguiremos haciéndolo igual", afirma.

Vecinos de la asociación elaborando panes con sobrasada / Marcelo Sastre

Oficios antiguos que vuelven a tener vida

El núcleo de esa labor se encuentra en la recuperación de prácticas tradicionales que durante décadas forman parte de la vida cotidiana en la isla y que hoy corren el riesgo de desaparecer. "Empezamos con la sitja, para hacer carbón. Es una jornada que celebramos una vez al año para recuperar las tradiciones y costumbres que había antiguamente en Ibiza", explica María Ferrer Prats. A partir de ahí, la asociación también impulsa un horno de cal, un horno de alquitrán de pino, otro de resina de enebro y un horno de pan "para hacer pan con sobrasada", las deliciosas coquetes que han alegrado tantas mañanas en la Festa de sa Sitja, sobre todo a los escolares que siempre la visitan. No se trata solo de reconstruir esos espacios, sino de hacerlos funcionar y mostrar cómo se usan, que es otra de las singularidades de la iniciativa.

"Esto, para mí, es como un museo, pero viviente, un museo que está vivo", cuenta Ferrer. Estas labores se realizan en sa Rota d’en Coca, un espacio privado en el que una vez al año, en febrero, organizan una fiesta abierta para enseñar todo ese patrimonio recuperado.

Preparación previa al encendido de la sitja / Marcelo Sastre

En ese encuentro, añade, los mayores transmiten a vecinos y visitantes un conocimiento que antes se aprende de forma natural en el día a día. "Los abuelos nos enseñaron cómo se hacía antiguamente la cal o la resina y nosotros lo transmitimos", señala y añade: "un viernes por la mañana vienen los colegios y cuando ves los niños que lo pueden tocar, es una cosa que no se puede explicar". Para ella, ese contacto directo ayuda a que los más pequeños entiendan las raíces del pueblo, el valor de los oficios, el esfuerzo y el respeto hacia las cosas y hacia las personas.

Defender el campo para mantener la isla viva

La recuperación de tradiciones no se queda, sin embargo, en los hornos, la sitja o las demostraciones folclóricas. La asociación también vincula esa defensa del patrimonio con el cuidado del campo de Santa Agnès. "Intentamos mantener lo que es el campo con arreglo de almendros y plantar más árboles", explica Ferrer Prats y hace referencia a que la entidad tambien presta ayuda a propietarios de terrenos para arrancar almendros muertos, facilita apoyo para labrar el Pla de Corona y reparte árboles para favorecer nuevas plantaciones.

"Hemos estado regalando almendros, higueras, algarrobos para que la gente pueda sembrar, porque es que si no, no hay vida. Si no hay cosas en el campo, no hay vida", afirma. La frase resume una idea central en el trabajo de la asociación: la tradición no solo se conserva en los objetos o en las fiestas, también se mantiene en el paisaje, en el cultivo y en una relación viva con la tierra.