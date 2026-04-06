Interceptan a dieciséis migrantes en la zona de s’Estufador en Formentera

Un total de dieciséis personas migrantes han sido interceptadas en tierra en la zona de s’Estufador, en Formentera, en la madrugada de este lunes 6 de abril. Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno en Balears, la actuación se produjo a las 2.45 horas y se saldó con la localización de 16 personas, de las que 13 son de origen magrebí y tres de origen subsahariano.

En el operativo intervino la Guardia Civil del Puesto de Formentera. Por el momento no han trascendido más datos sobre el estado de los migrantes ni sobre las circunstancias de su llegada a la isla, ni si entre ellos hay menores.

Esta nueva interceptación se produce apenas unas horas después de otra llegada registrada este domingo por la tarde en Formentera, cuando fueron localizados 11 migrantes de origen magrebí en la zona de es Cap de Barbaria.

Con esta última actuación, ya serían 35 las pateras arribadas a las Pitiusas en lo que va de año, con un total de 601 migrantes interceptados.