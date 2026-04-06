Ibiza esquiva el frenazo de Mallorca en matriculaciones de vehículos

El arranque de 2026 deja una fotografía muy distinta según la isla que se mire. Ibiza cerró febrero (último mes del que se disponen estos datos) con 626 matriculaciones, una menos que en el mismo periodo del año pasado, de modo que el balance es casi de estabilidad absoluta: un -0,16%. Formentera, con un mercado mucho más pequeño, pasó de 32 a 34 altas y anotó una subida del 6,25%. Mallorca, en cambio, se descolgó con claridad: registró 3.845 matriculaciones frente a las 4.572 del acumulado de enero y febrero de 2025, lo que supone un descenso del 15,90%.

La primera lectura es bastante clara. Ibiza no crece, pero tampoco cae. Aguanta. Y en un contexto balear claramente más débil, ese matiz no es menor. La isla se mantiene en una especie de meseta, sin el dinamismo de los años más expansivos, pero también sin el frenazo que sí aparece en Mallorca. Formentera, por su parte, ofrece una señal positiva: suma un pequeño avance y lo hace, además, con un perfil mecánico cada vez más definido.

Si se baja al detalle, en Ibiza el mercado cambia por dentro aunque el total apenas se mueva. Los turismos, que siguen siendo el núcleo principal de la matriculación, pasan de 392 a 365 unidades y retroceden un 6,89%. Es una bajada apreciable, porque afecta al segmento que tradicionalmente marca el pulso del mercado. Sin embargo, las motocicletas y ciclomotores compensan parte de esa pérdida: suben de 126 a 135 matriculaciones, un 7,14% más. La fotografía final es la de una isla que matricula prácticamente lo mismo que hace un año, pero con menos coche y algo más de dos ruedas.

Ese comportamiento contrasta con el de Mallorca. Allí los turismos se desploman de 3.043 a 2.206 unidades, una caída del 27,51% que explica buena parte del mal resultado general. Las motocicletas y ciclomotores mallorquines, es verdad, avanzan hasta 860 matriculaciones y crecen un 13,76%, pero ese repunte resulta insuficiente para equilibrar el hundimiento del automóvil. Vista al lado de Mallorca, Ibiza no ofrece una imagen de expansión, pero sí de resistencia.

La comparación con el conjunto de España añade un matiz relevante. A escala nacional, el mercado de turismos sí arrancó el año en positivo: enero cerró con 73.103 unidades, un 1,1% más, y febrero elevó el acumulado de los dos primeros meses hasta 170.186 matriculaciones, un 4,6% por encima del mismo periodo de 2025. Además, el coche electrificado siguió ganando cuota, hasta representar el 20,8% del mercado en enero y el 22% en febrero. Es decir, mientras el conjunto nacional crece en turismos y acelera en electrificación, las Pitiusas muestran una fotografía más desigual: Ibiza se mantiene plana en el total y retrocede en coches, mientras Formentera mejora ligeramente, pero con un volumen todavía muy pequeño.

Formentera también deja una lectura interesante. Los turismos suben de 20 a 21 unidades y las motocicletas y ciclomotores repiten en 6. No parece un cambio llamativo en términos absolutos, pero sí confirma una recuperación suave respecto a 2024, cuando el acumulado a febrero había quedado en 27 matriculaciones. En una isla de este tamaño, conviene leer la serie con prudencia, aunque la dirección del movimiento es positiva.

Alza del diésel

Donde el dato se vuelve más revelador es en el tipo de motor. En Ibiza, la gasolina sigue siendo la motorización más numerosa, con 296 matriculaciones, apenas dos menos que hace un año (-0,67%). El diésel, que en los últimos ejercicios parecía claramente a la baja, rebota en este comienzo de año y pasa de 86 a 108 unidades, un 25,58% más. Pero el verdadero dato estructural no está ni en la gasolina ni en el gasóleo, sino en los vehículos electrificados.

Los híbridos matriculados en Ibiza suman 146 entre enero y febrero. Son solo dos menos que en el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 148, así que la variación es mínima (-1,35%). Es decir, el híbrido se mantiene en una franja muy alta y ya no puede considerarse una opción residual. A eso se añade el repunte del eléctrico puro. La serie completa remitida para Ibiza refleja 35 matriculaciones de eléctricos en el acumulado hasta febrero, siete más que un año antes, un crecimiento del 25%. Además, ese registro sitúa a 2026 muy cerca del mejor dato de toda la serie disponible desde 2015: las 36 unidades de 2023.

La combinación de ambos datos resulta significativa. Solo entre híbridos y eléctricos, Ibiza suma 181 matriculaciones en los dos primeros meses del año. Es una cifra todavía inferior a la de la gasolina en términos absolutos, pero ya tiene un peso notable dentro del mercado insular y confirma una tendencia sostenida: la electrificación avanza, aunque lo haga de forma gradual y sin desbancar todavía a las motorizaciones tradicionales.

En Formentera, el giro es incluso más visible. Los híbridos pasan de 9 a 14 matriculaciones y crecen un 55,56%, mientras la gasolina cae de 14 a 10, un 28,57% menos. El diésel sube de 5 a 7 y el eléctrico repite en 3 unidades. El dato clave está en la suma: híbridos y eléctricos alcanzan 17 matriculaciones sobre un total de 34. Es decir, representan ya la mitad de todas las altas tramitadas en la isla en lo que va de año.

Con todos estos datos sobre la mesa, la conclusión de arranque de 2026 parece bastante definida. Ibiza mantiene el tipo y esquiva, al menos por ahora, el deterioro que refleja Mallorca. Formentera mejora ligeramente y, además, lo hace apoyándose en un mercado cada vez más electrificado. Y en ambas Pitiusas se percibe una tendencia de fondo: el coche híbrido ha dejado de ser una rareza, mientras el eléctrico, sin dominar todavía las matriculaciones, gana presencia y en Ibiza vuelve a acercarse a sus máximos recientes.