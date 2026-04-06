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No diga naturaleza, diga plástico

No diga naturaleza, diga plástico | RITA VALLÈS

No diga naturaleza, diga plástico | RITA VALLÈS

Una gaviota picotea una bolsa de plástico en el puerto de la Savina en busca de alimento. Este animal ya ha aprendido que los seres humanos envolvemos nuestra comida con cada vez más frecuencia en este material. De hecho, un estudio de IbizaPreservation certifica que el 65% de los residuos del mar balear son plásticos.

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