El Consell de Ibiza suprime el bus a Cala d'Hort pese a los constantes atascos: "Es totalmente inadmisible"

Un grupo de vecinos de es Cubells, Cala d’Hort, Cala Carbó y otros núcleos próximos ha denunciado la desaparición de varias conexiones de autobús tras la entrada en vigor de la nueva contrata del Consell de Ibiza, una situación que, aseguran, ha dejado a parte de la zona “sin servicio” y ha agravado el aislamiento de residentes, especialmente de personas mayores. Entre esas líneas está la de Cala d'Hort, a pesar de los constantes atascos de coches durante la temporada y que se queda así sin transporte público.

Según explican estos vecinos a través de una nota enviada a Diario de Ibiza, la antigua línea 42B, que conectaba es Cubells con Cala d’Hort y permitía enlazar con Sant Josep, “ha desaparecido”. Además, sostienen que la línea 42, actualmente renumerada como 13 y que une Sant Josep con es Cubells, “ha quedado reducida a solo dos salidas, por la mañana y al mediodía”, sin opciones por la tarde ni para regresar más tarde al pueblo.

Este grupo de residentes considera “totalmente inadmisible” la reducción de horarios y servicios en una zona que describen como especialmente aislada. En su escrito, lamentan que vecinos de áreas como Cala d’Hort, Cas Pou, Ses Serretes o la zona de Robinson se vean ahora obligados a desplazarse hasta Cala Vadella para poder acceder a una conexión de transporte público.

Los vecinos aseguran que esta situación afecta de forma directa a la vida cotidiana de la zona. En este sentido, afirman que “las personas mayores que querían ir al pueblo, al médico o simplemente salir a jugar a las cartas vuelven a quedar encerradas”, y añaden que también los jóvenes se beneficiaban de estas conexiones para desplazarse sin depender del coche.

El malestar vecinal se ve acentuado, además, por la "falta de información previa" sobre los cambios. Según este grupo, desde el Ayuntamiento de Sant Josep les trasladaron que “no conocían estas modificaciones”, algo que ha incrementado todavía más su desconcierto.

Los residentes subrayan la "contradicción" de que, en un contexto de problemas de coches aparcados en Cala d’Hort, se les hubiera dicho que el autobús incluso bajaría hasta la playa y que, finalmente, “lo que ha ocurrido es que lo han quitado”.

"Ya no existimos"

En su queja, este grupo de vecinos sostiene que, después de los esfuerzos realizados en su día para lograr estas líneas, sienten que ahora “alguien ha decidido desde su silla en el Consell que ya no existimos”. También critican que, al trasladar sus dudas a las instituciones, no hayan recibido una respuesta clara sobre las razones de estos cambios.

Por todo ello, reclaman que se dé marcha atrás a la reorganización del servicio y que se recuperen tanto una conexión más amplia entre Sant Josep y es Cubells como el autobús circular que daba servicio a Cala d’Hort y al resto de vecinos de la zona. A su juicio, “dos autobuses por la mañana y al mediodía no son horarios suficientes” y la situación actual “no puede quedarse así”.