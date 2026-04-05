Tradición, música y buen tiempo para el día de Sant Vicent

Sant Vicent de sa Cala volvió a mostrarse ayer como uno de esos lugares donde la fiesta patronal todavía conserva algo más que un programa de actos: mantiene una manera de encontrarse, de reconocerse y de celebrar el pueblo desde lo compartido. La jornada grande de las fiestas reunió en un mismo día algunos de los elementos más característicos de las celebraciones tradicionales de Ibiza: la misa, la procesión, el ball pagès, la música en directo.

La tarde comenzó con la misa y continuó con la procesión, uno de los momentos de mayor carga simbólica del día. Después llegó el ball pagès con sa Colla de Labritja, una presencia que volvió a dar a la jornada ese pulso de cultura viva que sigue marcando muchas de las fiestas populares de la isla. Más tarde tuvo lugar la entrega de trofeos y, ya entrada la noche, estaban previstas la actuación de Los del Varadero y la posterior fiesta con el dj DJ John Sax.

El día acompañó una jornada soleada y templada, en torno a los 22 grados, un escenario casi ideal para una tarde festiva en la calle y para el desarrollo de los actos previstos al aire libre. El buen tiempo ayudó a que vecinos, familias y visitantes acompañaran las jornadas grandes en el norte de la isla.

Las fiestas de este año, además, no se limitan al día grande. El programa se extiende durante más de un mes y plantea una combinación de actividades en la que conviven deporte, gastronomía, cultura popular y música.

Durante abril, las fiestas de Sant Vicent seguirán con actividades populares, con la III Volta de Músicaules el 7 de abril; una jornada de caminata popular, torrada y concierto el 11 de abril; la Festa dels Majors el 18 de abril, con misa, ball pagès y comida en Can Miquel; una ballada popular en es Pou des Baladre el 19 de abril; una nueva jornada de caminata, exposición de motos clásicas y la Fira Gastronòmica des Peix el 25 de abril; y un taller de pan y cocas junto a la propuesta gastronómica ‘Es Pintxos de sa Cala’ el 26 de abril.