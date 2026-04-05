Santa Eulària lanza en Ibiza un curso gratis con título oficial para trabajar con niños y jóvenes

El Ayuntamiento de Santa Eulària, a través de su Escola Municipal de Formació, ha puesto en marcha una nueva edición del curso de inamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil, una formación oficial y gratuita dirigida a personas interesadas en trabajar como monitor de grupo de niños y jóvenes.

El curso arrancará el 20 de abril de 2026 y se impartirá de lunes a viernes, de 16 a 20.30 horas. El programa incluye 310 horas teóricas, distribuidas en tres módulos, así como un módulo de 80 horas de prácticas que se desarrollará en entidades públicas y privadas de la isla.

Titulación oficial y experiencia práctica

Esta formación permitirá al alumnado obtener una titulación oficial de Formación Profesional y sumar experiencia práctica de cara a mejorar sus oportunidades laborales en sectores como la monitorización de actividades de tiempo libre, campamentos, ludotecas, centros juveniles o actividades extraescolares.

Durante el curso, los participantes aprenderán a organizar y dinamizar actividades educativas y de ocio, trabajar con grupos de niños y jóvenes, aplicar técnicas de animación y dinámicas educativas, fomentar valores como la convivencia, el respeto y la igualdad, y garantizar la seguridad en las actividades.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 16 de abril de 2026 y las plazas están limitadas a 12 participantes. Para acceder al curso no se exigen requisitos académicos previos, aunque sí es necesario estar inscrito en el SOIB.

Cartel de infromación para la inscripción. / A.S.E.

Centro acreditado de Formación Profesional

El Ayuntamiento ha recordado que, desde 2024, la Escola de Formació está acreditada como Centro de Formación Profesional por el Ministerio de Educación, lo que le permite impartir formación de Grados A, B y C del sistema de FP.

En el caso del Grado C, se trata de Certificados Profesionales oficiales con formación dual, teórica y práctica, que permiten continuar estudios en niveles superiores y tienen validez para bolsas de empleo público, oposiciones y mejora del currículum profesional.

Además, la Escola de Formació ofrece otros dos cursos gratuitos dirigidos tanto a personas desempleadas como ocupadas para reforzar su capacitación profesional y fomentar la formación continua. En concreto, se impartirán los cursos de Competencias Digitales Avanzadas, de 60 horas, y Excel nivel inicial, de 40 horas.

Las personas interesadas pueden obtener más información e inscribirse en la sede de la Escola de Formació, situada en la calle Rafael Sáez de la Cuesta, llamando al 971 33 22 61 o escribiendo al correo escoladeformacio@santaeularia.com.