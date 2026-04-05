Sant Vicent de sa Cala, a ritmo de Los del Varadero

Sant Vicent de sa Cala está de fiesta, y este 5 de abril celebra su día grande con los actos más tradicionales y una buena dosis de música y fiesta. En el día del patrón, la misa dará comienzo a las seis y media de la tarde, e irá seguida de procesión y una exhibición de ball pagès a cargo de sa Colla de Labritja.

Procesión celebrada el año pasado en la localidad. | | J.A. RIERA

Tras la entrega de trofeos de los campeonatos que ya se han celebrado en semanas pasadas, a las ocho y media subirán al escenario Los del Varadero, un grupo de flamenco pop que siempre consigue alegrar con un estilo muy dinámico, interpretando versiones de todo tipo de géneros y épocas. Un dúo rumbero que, seguro, caldea el ambiente en Sant Vicent. Y para que la noche no quede ahí, tomará el relevo DJ John Sax para continuar alargando la fiesta.

Las actividades del programa no acaban aquí y hasta el 26 de abril se irán desarrollando caminatas, conciertos, torradas y una feria gastronómica a pie de playa.

El próximo martes se celebrará la III Volta de Músiques, un concierto musical de marcha de jóvenes ciclistas. El sábado 11 de abril, la caminata popular espera a todos aquellos que quieran hacer una ruta por la naturaleza. Y qué mejor forma de finalizarla que con la torrada popular, que irá seguida de un concierto.

La fiesta de los mayores centrará los actos del 18 de abril con misa, ball pagès y una comida en Can Miquel. Las tradiciones continuarán al día siguiente, con la ballada popular en es Pou des Baladre a cargo de sa Colla de Labritja.

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Otra caminata, la exposición de motos clásicas en el puerto de sa Cala y la Fira Gastronòmica des Peix protagonizarán los actos del 25 de abril. Cerrará el programa el taller de pan y coques el día 26.