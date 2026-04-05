‘Sant Lluís no és Missouri’, 'Camins' y 'Madagascar' llegan a Ibiza con el FotoLibro Exprés

El salón social de las oficinas municipales de Sant Jordi celebrará este martes 7 de abril, a las 20 horas, la primera jornada de FotoLibro Exprés, una de las propuestas incluidas en la programación del festival Sant Josep és Foto 2026. La cita, de acceso libre, reunirá a tres autores contemporáneos de las islas: los menorquines Cristian P. Coll y David Arquimbau, y el mallorquín Enric Calafell.

La sesión mostrará al público tres maneras muy distintas de entender el fotolibro: como testimonio documental, como mirada sobre el territorio y como cuaderno visual de viaje. Los asistentes podrán conocer de primera mano los procesos creativos y las historias que hay detrás de cada publicación, en un encuentro pensado para reivindicar el fotolibro como objeto, memoria y forma de narrar el mundo.

Cristian P. Coll presentará 'Camins', un trabajo que parte de una de las grandes heridas recientes de Europa: la crisis migratoria en el Mediterráneo. Diez años después de los hechos vividos en Lesbos, el autor recupera este proyecto y lo transforma en una publicación que aporta contexto, memoria y forma editorial a aquella experiencia. El libro acompaña el trayecto de las personas migrantes desde Turquía a las islas griegas y su posterior paso por los Balcanes, construyendo un relato visual y documental desde la cercanía. La edición, además, ha sido realizada de forma artesanal y en tirada limitada.

'Camins' FotoLibro que se presentará en Sant Josep ès Foto / Cristian P Coll

Por su parte, David Arquimbau Sintes dará a conocer 'Sant Lluís no és Missouri', una propuesta documental que se adentra en la realidad cotidiana de Menorca desde una óptica alejada de las visiones idealizadas o promocionales. El autor observa el territorio desde sus contradicciones, transformaciones y tensiones entre tradición, turismo, memoria y cambio social. El resultado es una obra crítica, pero también cargada de humor y complicidad, que pone el foco en aquello que suele quedar fuera de las imágenes más habituales de la isla.

'Sant lluis no es Missouri' / (David Arquimbau Sintes

La tercera presentación a cargo de Enric Calafell, mostrará 'Madagascar', un fotolibro sin palabras que invita al espectador a recorrer la isla africana a través de las imágenes. Lejos del formato de guía o álbum de recuerdos, la publicación se plantea como una inmersión visual en paisajes, escenas cotidianas, retratos y horizontes, con una mirada serena y sensible. El proyecto busca sugerir la esencia del lugar desde la observación directa y la emoción, más que desde la descripción.

Fotografía del álbum 'Madagascar' en torno a los viajes del auto a este país / Enric Calafell

La organización destaca que esta primera jornada de FotoLibro Exprés encaja con el espíritu de encuentro directo entre autores y público que impulsa Sant Josep és Foto. La segunda sesión del ciclo se celebrará el 21 de abril, también en el salón de actos de Sant Jordi.

El festival Sant Josep és Foto 2026 se desarrolla del 26 de marzo al 3 de mayo con un programa internacional que incluye exposiciones, presentaciones de libros fotográficos, proyecciones de documentales, una nueva Maratón Fotográfica y un Congreso de Fotografía, previsto del 16 al 19 de abril. Este encuentro reunirá a autores de referencia y contará, entre otros, con nombres como Isabel Muñoz, Lynn Goldsmith, Joe Cornish, Ai Futaki, Judith Prat, Gonzalo Azumendi y Joan Costa.

Además, las exposiciones del certamen ya pueden visitarse hasta el 3 de mayo en las tres sedes del festival: Can Jeroni, Can Curt y el Auditori Caló de s’Oli.