Sant Francesc de s’Estany mantiene viva la esencia de sus fiestas

Sant Francesc de s’Estany llevó a este primer domingo de abril, como es tradición, su día grande con una celebración en la que volvió a quedar patente el arraigo de unas fiestas patronales pequeñas en formato, pero muy reconocibles por su valor simbólico y comunitario. El núcleo, uno de los más singulares del municipio de Sant Josep, reunió a vecinos, familias y visitantes en torno a un programa centrado en la tradición y en el encuentro vecinal.

'Ball pagès' en las fiestas de Sant Francesc / Toni Escobar

La jornada comenzó al mediodía con la misa en la iglesia de Sant Francesc, eje de una celebración. Tras el oficio religioso, la comitiva continuó con la procesión por el entorno del templo y con el desfile de carros, uno de los momentos más esperados de la mañana y una de las estampas más características de esta cita festiva.

A continuación, el protagonismo pasó al ball pagès, a cargo del Grup Folklòric de Sant Jordi de ses Salines y el cierre de la jornada llegó con el reparto de vino y orelletes al público asistente.

En un pueblo estrechamente vinculado al paisaje de ses Salines y alejado de grandes formatos festivos, la celebración de este domingo volvió a confirmar que Sant Francesc mantiene intacta una manera de festejar muy ligada a la identidad del lugar.

Desfile de carros por los alrededores de la iglesia. / Toni Escobar

Lunes festivo en Sant Francesc

La programación festiva continuará este lunes 6 de abril con nuevas actividades, entre ellas un paseo en trenecito por el Parque Natural, visitas teatralizadas a la iglesia, talleres infantiles y castillos hinchables en el espacio habilitado junto a la carretera, a la altura del templo.