Edgar, barman en Platja d'en Bossa, Ibiza: "Los turistas vienen a las discotecas y no les queda mucho dinero para gastar en los negocios pequeños"

"Esta calle está bastante vacía y la isla, en general, también", comenta Edgar, responsable de 'Kiss Me Baby', uno de los cinco estudios de tatuaje de 'Tattoo Club' que hay en la isla. Los establecimientos que se encuentran en las calles que se podrían considerar principales de Platja d'en Bossa, la calle de la Murtra, más en el centro, y la avenida de Platja d'en Bossa, más cerca de la playa, no suelen tener abierto todo el año: en una de las zonas más turísticas de Ibiza es normal mantener la persiana bajada en invierno. En estos momentos hay ya una tercera parte de locales abiertos y sus responsables muestran cierta incertidumbre y diversidad de opiniones ante lo que les espera en esta temporada que ahora comienza.

El estudio 'Kiss Me Baby' abrió hace apenas tres días este sábado, el 1 de abril. Por otro lado, Stefan, encargado del supermercado-souvenir de la avenida de Platja d'en Bossa, 'Comes y bebes', comenta que son el único 24 horas abierto por el momento. El supermercado no abre todo el año tampoco, "estábamos listos para el 30 de marzo, así que abrimos este lunes, aunque normalmente abrimos unos días más tarde".

También, Edgar responsable de 'Ibiza Point', conocido como 'El Point', que lleva 20 años en la zona, abrió hace poco para la temporada, "el día 31 de marzo", igual que la taquería 'Tacosanto', con Jota al frente, "llevamos desde este jueves abiertos", afirma el joven.

¿Han abierto demasiado pronto?

"Hemos atendido a unos pocos turistas, pero no hay muchos", explica el tatuador, que cree que eso se puede deber a que "las discotecas también están vacías, acaba de empezar". Ha comentado la falta de gente este abril con su compañera de la tienda de ropa a su derecha, que también confirma bajo movimiento este inicio de temporada. "El año pasado empezamos día 15 y había más clientela": lo achaca a que podrían haber empezado demasiado pronto. Otros establecimientos de la zona no han abierto aún, deben de tener subidas sus persianas un 30 ó 40 por ciento de los locales de la zona, menos aún cuanto más cerca de la playa donde se pueden ver muchos aún en obras y en proceso de reforma.

"A los trabajadores que hay en la zona ahora currando les va bien tener un supermercado, puesto que por aquí cerca no hay más", explica Stefan, por parte de su supermercado: se ven pocos establecimientos de minoristas abiertos aún. Edgar de El Point afirma que los clientes que más le llegan, igual que a Stefan en su supermercado, son los "trabajadores" que se encuentran reformando y construyendo por los alrededores. "Pero no hay mucha gente, menos que en los últimos años", expresa.

Jota explica, en contraposición, que a la taquería les está yendo "bastante mejor" de lo que pensaban: "Hay gente ya por la calle y se nota un poquito el ambiente".

Cómo prevén la temporada

Desde la taquería Tacosanto, también sostienen que la temporada va a ser buena "con este buen inicio": "Después de la Semana Santa y durante abril, seguramente baje un poco, pero cuando abran las discotecas supongo que subirá", explica el joven. Eso afirman también otros establecimientos de comida de la zona.

Stefan de 'Comes y Bebes' explica que, de cara a la temporada, hay quien dice que habrá un aumento del turismo: "Por todo lo que está ocurriendo ahora en lugares como Qatar, Dubai y demás no van a ser un destino turístico durante el verano, por lo que la gente es posible que venga más aquí". En cambio, hay otros que sostienen, según el joven, que "va a haber menos turismo porque la gente no va a salir y coger vuelos muy a la ligera". En cuanto al turismo europeo sostiene que "no va a tener ningún problema y van a seguir viniendo, aunque de países de Oriente Medio no van a querer venir".

Edgar el tatuador explica que no sabe si la temporada va a ser buena: "Aquí nunca se sabe, aunque digan en los diarios que han aumentado en un 67% las búsquedas de vuelos a Ibiza por la guerra... Cada temporada la gente dice cosas, pero luego es lo que es, y cada temporada es más rara que la anterior", cree el joven, original de Madrid.

Edgar de 'El Point', por otro lado, afirma que el turismo lo prevé "igual que el año pasado, quizás un poquito menos", lo cual justifica: "Cada año es diferente, pero este va a ser un poquito más difícil por las cosas que pasan en el mundo: las guerras, los precios que suben, los billetes de avión y de barco que aumentan... No espero mucho para este año", lamenta el gerente. Eso de cara a los establecimientos más pequeños y familiares, porque contrapone las previsiones de su local a las de las discotecas de Platja d'en Bossa: "Los turistas vienen a las discotecas y no les queda mucho dinero para gastar en los negocios pequeños". Ve una gran diferencia entre las cadenas hoteleras y establecimientos como el suyo y lo justifica: "Las cadenas mueven a gente por su territorio, les espera un bus que les lleva a la discoteca, luego al Beach Club... No salen de esa cadena y si salen los tenemos aquí, pero no es como antes", confirma Edgar. Lo achaca también al tiempo que se quedan los turistas hoy en día en la isla: "Vienen dos o tres días y vienen con todo organizado. Hoy hay un show en UNVRS por la noche, por la mañana está planeado ir al Ocean Beach y al día siguiente ya es el avión'".

El encarecimiento de los productos

Sobre si ha notado un encarecimiento de los precios de los productos, el barman afirma que "se nota bastante", aunque asegura que no pueden subir mucho más, "porque la gente viene aquí con un presupuesto calculado y si no les queda mucho dinero irán a comer al supermercado y ya está", cree sobre lo que haría su clientela en caso de que se viera obligado a aumentar los costes del establecimiento. "Entonces, el margen es cada vez más pequeño, tengo que trabajar más, poner más horas para comer, tener menos gas...", dice, además de comentar que no les ha llegado ninguna ayuda de ninguna institución: "La ayuda se la darán a los grandes, porque a nosotros no", afirma, rotundo.

"Todo se ha encarecido, ni siquiera por el tema de la guerra, porque cada año nos sube todo: el alquiler, la comida, la luz, la gasolina...", afirma Edgar de Kiss que, por descontado, lamenta que se han encarecido los productos para tatuar. Aun así, no cree que se vayan a encarecer sus tatuajes, al menos por el momento: "De toda la calle creo que mantengo los precios más normales, no me gusta timar a la gente, por así decirlo. Trabajo también en Estados Unidos y en Inglaterra y cada sitio tiene unos precios. Lo cierto es que la economía española no acompaña, pero intento mantener precios similares a la Península. No he pensado en encarecer los precios", reafirma. Sobre si le han llegado ayudas para sostener el negocio explica: "No nos han llegado ayudas, nunca en la vida y yo soy partidario de que nadie debería de pedir ayudas tampoco, porque para eso trabajamos", sostiene el joven.

La subida año tras año también la ha notado Stefan, aunque explica: "Cada temporada hay subida, pero, la verdad, es que esta temporada diría que es cuando menos [han subido los precios], porque trabajamos con muchos proveedores diferentes, siempre encuentras artículos que han subido de precio, pero no ha sido muy exagerado". Aclara que quizás "en las primeras compras de la temporada no se nota, pero ya en las futuras compras sí, de momento solo unos dos o tres céntimos de diferencia". Por la subida tan mínima, aclara que no va a subir sus precios porque "al final, con lo que supone imprimir y cambiar las etiquetas, no sale rentable, pero si la subida fuera mayor, sí que tendríamos que cambiarlos".

Al igual que comenta Stefan de su supermercado, en la taquería de Jota los productos no se han encarecido, por lo que seguirán manteniendo sus precios, más o menos, como en años anteriores.