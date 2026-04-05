Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Allanador de viviendasTrabajadores de IbizaContaminación marPatata de Ibiza
instagramlinkedin

El álbum

Todos los pétalos preparados

Todos los pétalos preparados | COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS CAUTIVO

Todos los pétalos preparados | COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS CAUTIVO

Redacción Ibiza

La cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo ya tiene listos los últimos detalles para la ofrenda de pétalos del Domingo de Ramos a la Imagen de Nuestro Padre Jesus Resucitado y la de Nuestra señora de la Esperanza, de la cogradía del Santísimo Cristo de la Agonía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents