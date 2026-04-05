La patata de Ibiza se adelanta al calendario para esquivar la sequía

Hace un año, sembrar patata en Eivissa era casi un acto de fe. La sequía había puesto contra las cuerdas al campo pitiuso, los recursos hídricos estaban en una situación crítica y Joan Tur Planells, CEO de Mr. Chippy y principal productor de patata de la isla, optó por reducir drásticamente la superficie sembrada porque, sencillamente, no parecía razonable hacer otra cosa. Había agua en algunas perforadas, sí, pero la pregunta no era solo si se podía regar, sino si se debía.

Aquel 2025, mientras la isla miraba al cielo y a los acuíferos, Tur decidió no forzar la máquina. Si un vecino no tenía agua ni para cubrir necesidades básicas, no tenía sentido estar regando patata sin límite: «Primero va el consumo humano; después, la agricultura», señala. Por eso, de las 20 hectáreas que solían sembrar, sólo dedicaron ocho al tubérculo. Muy poco para una empresa que vende cuatro millones de kilos de patata al año y que produce, por sí sola, la mitad de toda la que se cultiva en Eivissa.

Cambio del calendario

Aquella prudencia tuvo consecuencias directas en la producción propia. Para no fallar en el suministro, Mr. Chippy tuvo que contratar patata en Mallorca y en Cartagena. Fue la forma de mantener la actividad en un año excepcionalmente duro. Pero de las crisis, en ocasiones, surgen también los cambios. Y este año, con los acuíferos recuperados gracias a las lluvias y con parte de los terrenos descansados tras haber quedado en cuarentena la campaña anterior, la historia es distinta. No solo porque haya más agua, sino porque Tur ha decidido cambiar el calendario tradicional del cultivo.

La patata, en Eivissa, se siembra normalmente entre febrero y marzo. Es el calendario que ha marcado durante años el miedo a las heladas: se planta entonces para que, cuando la mata asoma con fuerza, a finales de marzo o en abril, el riesgo de una noche gélida que arrase la plantación sea menor. Una sola helada basta para quemar un cultivo entero. En una madrugada se puede perder lo invertido durante meses.

El terreno, de 30.000 metros cuadrados, está equipado con aspersores para combatir las heladas

Pero este año Mr. Chippy ha apostado por cambiar la época de siembra, que inició en noviembre. No en toda su producción, sólo en tres hectáreas, 30.000 metros cuadrados, equipada con un sistema automático de riego antiheladas que cambia por completo las reglas del juego. Es un sistema conocido en Mallorca, donde se utiliza desde hace tiempo en cultivos de exportación, pero poco habitual en Eivissa. La idea es sencilla en su formulación y compleja en su infraestructura: cuando la temperatura cae hasta un umbral peligroso, el riego se activa automáticamente para cargar de humedad la atmósfera y evitar que se forme hielo sobre la planta. Para proteger 30.000 metros cuadrados de patata hacen falta un depósito de 1.000 toneladas de agua, una bomba capaz de mover caudal suficiente y alrededor de 60 aspersores. Cada hectárea, detalla Planells, requiere unos 55. Una perforada puede alimentar 20 aspersores y cubrir, como mucho, entre 5.000 y 6.000 metros cuadrados. Es decir, no basta con tener tierra y semilla: para implantar este sistema hay que disponer de una reserva de agua «bestial», asegura Tur, de potencia de bombeo y de una instalación preparada para reaccionar sola cuando toca.

Control de la temperatura

En este caso, el mecanismo está controlado por relojes electrónicos que vigilan la temperatura. Si el termómetro baja hasta un grado, a los cinco minutos el riego se pone en marcha. No hay que levantarse de madrugada, salir al campo y mirar el cielo con angustia para comprobar si una entrada de aire frío va a arrasar la plantación. La tecnología evita depender del sobresalto nocturno, de velar a las tres de la mañana por si de repente se desploman las temperaturas hasta -2 o -3 grados y aparece una helada seca capaz de arruinarlo todo.

Se producen 10.000 kilos menos por hectárea, pero eso se compensa con el precio

Lo curioso es que, este año, el sistema ni siquiera ha tenido que entrar en funcionamiento hasta ahora. Este invierno las temperaturas no han bajado de los cuatro o cinco grados en la finca de Mr. Chippy, de manera que el dispositivo aún no se ha activado. En estas condiciones tan óptimas, la cosecha avanza «espectacular», en palabras de Joan Tur Planells. La patata está ya a medio cultivo y la previsión es que a finales de abril ya haya producto disponible: patata roja ibicenca y también la variedad destinada a restauración y a la fábrica de cortado, repartidas al 50% en esas tres hectáreas experimentales.

Finca donde se ha adelantado la siembra este año. / J.A. Riera

El cambio de calendario tiene una consecuencia inmediata en el mercado local: adelanta la cosecha más de un mes. Eso significa disponer de producto propio prácticamente para el 1 de mayo. En un territorio donde el inicio de la temporada turística multiplica la demanda y donde disponer de género local marca diferencias comerciales y de imagen, llegar antes importa. La producción, eso sí, será previsiblemente menor. Una hectárea sembrada en noviembre «puede considerarse un éxito si alcanza los 30.000 kilos por hectárea, mientras que una cosecha tradicional puede rondar los 40.000 por hectárea», detalla Tur, pues «el calor hace que la planta se desarrolle más y produzca más». Pero ese menor rendimiento, apunta Planells, queda compensado por el precio y por la ventaja estratégica de entrar antes en el mercado.

La otra gran ventaja es la reducción del uso de los caros productos fitosanitarios

Porque el gran hallazgo de esta campaña no está solo en ese adelanto de la cosecha, sino en el ahorro. Sembrar en noviembre alarga el ciclo de la planta: donde una patata plantada a finales de febrero completa su desarrollo en unos cuatro meses, la sembrada en noviembre necesita aproximadamente seis, dos meses más. Los días de invierno son más cortos, hace más frío y la planta crece despacio. A priori, podría parecer una desventaja. Sin embargo, ese crecimiento lento es precisamente el que reduce de forma radical el consumo de agua e impide que la cosecha sea pasto de las enfermedades.

12.000 toneladas de ahorro

Los números que aporta el empresario son elocuentes. En una cosecha normal, en plena fase productiva, una hectárea de patata puede requerir unas 300 toneladas de riego semanales. En tres hectáreas, eso equivale a cerca de 1.000 toneladas de agua a la semana. Como desde noviembre hasta mediados de marzo apenas ha sido necesario un riego, el ahorro acumulado este año al cambiar la fecha de la siembra ya ronda las 12.000 toneladas de agua. ¿A qué se debe semejante ahorro? No es lo mismo regar con aspersores cuando la temperatura se mueve en torno a 25 grados «y la tierra se seca rápidamente», que hacerlo en un escenario «con lluvias de 25 o 30 litros, noches de 10 o 12 grados y días de 15 o 17». En estas últimas condiciones, el terreno conserva mucho más la humedad y se reduce drásticamente la necesidad de aportar agua. De ahí que, a 18 de marzo, la finca experimental solo haya recibido un riego desde noviembre. Sólo uno.

La otra gran ventaja es la reducción del uso de los caros fitosanitarios. El mildiu, «enemigo número uno de la patata», encuentra su ambiente ideal cuando suben las temperaturas, especialmente a partir de 20 o 25 grados, y cuando el termómetro no se desploma por la noche. En una campaña convencional, cuando la patata sembrada en febrero alcanza la edad adulta entre abril y mayo, «puede hacer falta aplicar un tratamiento cada semana e incluso dos, dependiendo de la meteorología». Este año, en cambio, en la parcela adelantada «apenas han sido necesarios dos tratamientos en total».

La coreografía de la sandía y la patata

Joan Tur Planells trabaja con cuatro o cinco fincas donde va rotando los cultivos. Hace una década, recuerda, existían productos de desinfección para sanear el terreno que hoy están prohibidos. Actualmente, después de una o dos cosechas de patata en una misma parcela, aparecen «enemigos que se instalan en ella y hacen inviable repetir cultivo año tras año». Por eso, aunque la empresa dispone de entre 40 y 50 hectáreas de tierras propias, normalmente solo siembra la mitad. El resto entra en rotación o descanso.

Esa rotación la combina habitualmente con otro agricultor, Toni Planells, dedicado al cultivo de sandía y melón. El sistema es casi una coreografía agraria: la finca que este año lleva patata, al siguiente puede pasar a sandía; si no, se recurre al forraje o a cultivos que permitan sanear el terreno. En verano, además, se labra un par de veces y se gira la tierra para que el propio sol actúe como desinfectante natural frente a nemátodos y hongos. El descanso de los suelos, subraya, también ha jugado a favor este año, después de que la reducción forzada de 2025 dejara margen para una recuperación ecológica de las parcelas. Ese nuevo escenario ha permitido a Mr. Chippy volver a crecer. Esta campaña ha sembrado más del doble que el año pasado, con casi 60 toneladas de semilla.