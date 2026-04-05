El nuevo retraso en la adjudicación de las obras que faltan para terminar el edificio de los juzgados de Ibiza. Una de las tres empresas que presentó una oferta de licitación y que no se la llevó ha presentado un nuevo recurso. Ahora el Tribunal Administrativo tendrá que resolver, pero ya parece claro que la construcción no estará acabada antes de 2028.

Llama la atención

El emotivo homenaje que la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo brindó el jueves a la mujer víctima de violencia machista, después de que haya pasado un mes y medio hospitalizada. La Cofradía le dedicó la procesión del Jueves Santo y le regaló una medalla y todos los cofrades y la imagen llevaban un lazo morado en muestra de repulsa a la lacra de la violencia de género.

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Que al final pudiera celebrarse la procesión de Viernes Santo con su recorrido tradicional, aunque las zonas valladas por las obras provocaron que hubiera algunos retrasos y momentos en los que la marcha no fluía con normalidad. Pese a que las Policía Local insistió a los asistentes en que tuvieran cuidado con las vallas, algunos llegaron incluso a colarse en los espacios cerrados.