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Interceptan a once migrantes arribados a Formentera

Las personas, de origen magrebí, fueron localizadas en la zona de es Cap de Barbaria

Ya son 585 los migrantes que han llegado este año a las Pitiusas

Una patera en Formentera, en una imagen de archivo.

Una patera en Formentera, en una imagen de archivo. / DI

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

Once migrantes de origen magrebí han sido localizados este domingo por la tarde después de arribar a Formentera. Las personas han sido interceptadas en la zona de es Cap de Barbaria, según informa la Delegación del Gobierno.

Los migrantes han sido localizados a las 15.30 horas de este domingo en un operativo de la Guardia Civil del Puesto de Formentera.

Todo parece indicar que llegaron a la isla a bordo de una patera y por el momento no han trascendido más datos sobre el estado de los ocupantes ni si entre ellos había mujeres o menores.

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Con esta última llegada, son ya 34 las pateras arribadas a las Pitiusas en lo que va de año, con un total de 585 migrantes a bordo.

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