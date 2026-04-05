Interceptan a once migrantes arribados a Formentera

Once migrantes de origen magrebí han sido localizados este domingo por la tarde después de arribar a Formentera. Las personas han sido interceptadas en la zona de es Cap de Barbaria, según informa la Delegación del Gobierno.

Los migrantes han sido localizados a las 15.30 horas de este domingo en un operativo de la Guardia Civil del Puesto de Formentera.

Todo parece indicar que llegaron a la isla a bordo de una patera y por el momento no han trascendido más datos sobre el estado de los ocupantes ni si entre ellos había mujeres o menores.

Con esta última llegada, son ya 34 las pateras arribadas a las Pitiusas en lo que va de año, con un total de 585 migrantes a bordo.