Gemma Gavaldà inaugura su exposición inspirada en el Mediterráneo en Ibiza

La artista visual Gemma Gavaldà presentó este viernes en Ocean Drive Talamanca, en Ibiza, su nueva colección, ‘Authentia — El mar en su profundidad’, en un encuentro que reunió a profesionales del diseño, el arte y la arquitectura.

La exposición plantea un recorrido visual por el universo cromático del Mediterráneo ibicenco a través de tres miradas: la profundidad submarina, la visión aérea de las calas y la textura de la arena natural aplicada sobre el lienzo. La propuesta ahonda en los tonos azules y turquesas característicos de la isla y los traslada a una obra que busca dialogar con la luz y el espacio.

El acto comenzó con una bienvenida del equipo de Ocean Drive, que recibió a los asistentes con una copa en un ambiente distendido. Entre los presentes se encontraban representantes de los ámbitos empresarial, cultural y artístico de Ibiza.

Presentación de la nueva exposición de Gemma Galvaldà en Ocean Drive Talamanca / Gemma Gavaldà

Uno de los momentos más destacados de la velada fue la demostración de las piezas bioluminiscentes, concebidas para transformarse bajo luz ultravioleta y revelar capas ocultas de la obra. Esta propuesta, pensada para ser vivida en directo, despertó especial interés entre los asistentes.

Gavaldà, que reparte su vida entre Suiza e Ibiza, trabaja con pigmentos minerales y resinas que aportan a sus creaciones una cualidad cambiante. Según la incidencia de la luz, la estación del año o la mirada del espectador, las piezas modifican su apariencia y ofrecen nuevas lecturas.

Con esta colección, la artista continúa profundizando en la relación entre la expresión plástica y el interiorismo contemporáneo, una línea de trabajo con la que se ha ido posicionando en el ámbito del arte vinculado a espacios arquitectónicos de alto nivel.

La exposición ‘Authentia — El mar en su profundidad’ permanecerá abierta al público hasta el próximo 21 de abril en Ocean Drive Talamanca, con entrada libre. Además, la artista ofrece visitas privadas para profesionales del diseño, interioristas y coleccionistas.